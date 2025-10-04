Speyer – Junge Union gedenkt Helmut Kohl am Tag der Deutschen Einheit

Speyer, 3. Oktober 2025 – Zum 35. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung gedachten die Junge Union Rheinland-Pfalz und die Junge Union Baden-Württemberg des Altbundeskanzlers Dr. Helmut Kohl. Gemeinsam mit ihren Landesvorsitzenden Christopher Hauß (Rheinland-Pfalz) und Florian Hummel (Baden-Württemberg) legten zahlreiche Mitglieder einen Kranz nieder. Da das Grab Helmut Kohls im Speyerer Adenauerpark aktuell aufgrund von Grabarbeiten nicht zugänglich ist, fand die Kranzniederlegung an der Bronze-Büste Kohls im Domgarten von Speyer statt. Begleitet wurde die Delegation vom Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU).

In seiner Ansprache erinnerte Christopher Hauß an die historische Verantwortung, die Kohl in den entscheidenden Monaten nach dem Mauerfall übernommen hatte:

„Unsere Partei ist nie von der Forderung nach der Wiedervereinigung abgerückt. Helmut Kohl hat auch in Zeiten, in denen die Einheit von vielen als unrealistisch galt, unbeirrt an diesem Ziel festgehalten. Mit Weitsicht und Entschlossenheit hat er den historischen Moment genutzt und die Wiedervereinigung entscheidend vorangetrieben.“

Auch Florian Hummel betonte Kohls historische Leistung und die Bedeutung seines außenpolitischen Geschicks:

„Helmut Kohl war der Kanzler der Einheit. Ohne seinen Mut und seine klare Haltung wäre die Wiedervereinigung in dieser Form nicht möglich gewesen. Sein internationales Ansehen war ein zentraler Faktor für den Erfolg der Verhandlungen rund um die Einheit.“

Michael Wagner würdigte in seiner Rede nicht nur Kohls Verdienste um Deutschland, sondern auch seine europäische Perspektive:

„Helmut Kohl hat die deutsche Einheit gestaltet und gleichzeitig die europäische Integration entscheidend geprägt. Der Speyerer Dom war für ihn ein Ort der Identität und Begegnung – viele Staatsgäste führte er hierher. Trotz seiner weltpolitischen Bedeutung blieb er stets mit der Pfalz verbunden und verstand sich als ‚Pfälzer mit Herz‘.“

Mit der Kranzniederlegung erinnerte die Junge Union daran, dass Freiheit, Einheit und europäische Zusammenarbeit keine Selbstverständlichkeit sind, sondern immer wieder neu erarbeitet, verteidigt und bewahrt werden müssen.