04.10.2025, 8:56 Uhr

Speyer – Authentische U-Boot-Erlebnisführungen im Technik Museum Speyer


Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Pünktlich zum Beginn der Herbstferien bietet das Technik Museum Speyer zum wiederholten Male die Möglichkeit, in ein echtes U-boot abzusteigen und dabei kompetent und authentisch durch das Unterwassergefährt geführt zu werden. Die Veranstaltung findet gemeinsam mit dem Verband deutscher U-Bootfahrer (VDU) statt und ist im Museumseintritt inbegriffen.

Erlebnisführungen U-Boot U9 am 11. & 12. Oktober
Das Technik Museum Speyer gehört zu den südlichsten U-Boot Stützpunkten in Deutschland. Im Jahr 1993 fand der 46 Meter lange und 466 Tonnen schwere Koloss U9 seinen Weg in die Domstadt. Bis heute zählt das U-Boot zu einem der Highlights des Technik Museum Speyer und hat unzählige Besucher in seinen Bann gezogen. Die Erlebnisführungen werden von ehemaligen U-Boot-Fahrern des VDU durchgeführt. So entsteht ein einzigartiger und authentischer Einblick in das Leben auf einem U-Boot. Der ehemalige U-Boot-Kommandant Jürgen Weber, der auch auf U9 aktiv war und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, wird persönlich vor Ort sein und Interessierten jeden Alters die Faszination U-Boot näherbringen. Ausführliche Informationen zu den Führungen unter www.technik-museum.de/u9

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer

