Mannheim – Polizei führt aktuell eine großangelegte Fahndungsmaßnahme durch

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Mannheim läuft derzeit eine umfangreiche Polizeikontrolle. Beiden Rheinbrücken sind davon betroffen. Sowohl auf der Konrad-Adenauer-Brücke als auch auf der Kurt-Schumacher-Brücke sind Kontrollstellen eingerichtet.

Einsatzkräfte halten zahlreiche Fahrzeuge an und überprüfen Personalien. Der Verkehr stockt auf beiden Seiten, teilweise kommt es zu längeren Wartezeiten.

Der Grund der Fahndungsmaßnahme ist bislang nicht bekannt gegeben worden. Mehrere Streifenwagen und zivile Fahrzeuge sind im Einsatz.

Ob die Aktion im Zusammenhang mit einer konkreten Fahndung oder aktuellen Ermittlungen steht, bleibt derzeit unklar.

MRN-News ist vor Ort und wird nachberichten, sobald weitere Informationen der Polizei vorliegen.

