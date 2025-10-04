Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es zu einem großen Polizeieinsatz in der Mannheimer Innenstadt.Jetzt gab die Polizei bekannt, ein 39-jähriger wurde schwer verletzt.
Kurz vor 19.00 Uhr kam es am Samstagabend im Quadrat G 7 zu einer Gewalttat, bei der ein 39-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum Geschehen laufen auf Hochtouren. Zur medizinischen Versorgung des Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. In dem Kiosk in den Quadraten ist die Spurensicherung noch vor Ort. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet.
Mannheim – NACHTRAG: Großeinsatz der Polizei – Gewalttat in einem Kiosk – 39-jähriger schwer verletzt
