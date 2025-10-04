Mannheim – Mehrere Fahrzeuge durch Verkehrsunfall stark beschädigt – Verursacher flüchtig

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Freitagmorgen, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Golfs auf der Industriestraße in nördliche Richtung. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam dieser im Bereich einer leichten Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit mehreren ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen. Durch die Wucht der Kollision wurde eines dieser Pkw gegen einen Betonblumenkübel geschoben, der wiederum leicht gegen eine Hauswand prallte. Anschließend wurde der VW Golf abgewiesen und kollidierte mit einem geparkten Sattelauflieger, bevor er letztlich nach mehreren Metern zum Stillstand kam. Hiernach versuchte der Fahrer, mithilfe eines dazukommenden weißen Kleintransporters, das Unfallfahrzeug abzuschleppen. Als dies aufgrund zu starker Beschädigung nicht gelang, flüchtete der Verursacher in dem weißen Kleintransporter unerkannt von der Unfallstelle, ohne seiner Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen.

Aufgrund des weitläufigen Trümmerfeldes musste die Industriestraße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Drei der sechs beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 29.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem weißen Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621-33010, in Verbindung zu setzen.