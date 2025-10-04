Ludwigshafen – OB Wahl in Ludwigshafen. Eine Stadt für alle? Veranstaltung des Frauennetzwerks Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Frauennetzwerk Ludwigshafen befragt die OB-Kandidaten

Mittwoch, 8. Oktober 2025, 17 Uhr

Wilhelm-Hack-Museum

OB Wahl in Ludwigshafen. Eine Stadt für alle?

Veranstaltung des Frauennetzwerks Ludwigshafen

Welche Überlegungen und Pläne zu wichtigen Zukunfts­aufgaben unserer Stadt haben Klaus Blettner (CDU) und Jens-Peter Gotter (SPD)?

Die beiden Kandidaten wollen am 12. Oktober 2025 als Oberbürgermeister für unsere Stadt gewählt werden.

Das Frauennetzwerk fragt nach, wie die Perspektive der Frauen in der Stadtpolitik einbezogen wird, wenn im Stadtvorstand ab 2026 keine Frau mehr ist?

Dr. Inga-Lena Darkow engagiert sich als Aktivistin, Rednerin und Dozentin, Mentorin ehrenamtlich in Frauennetzwerken: Frauencafé Ludwigshafen e.V. (Vorstandsfrau) und Soroptimist International SI, (Leiterin der KI-Arbeitsgruppe, Club Ludwigshafen und im Vorstand von SI Europa). Ihr beruflicher Werdegang führte sie als Wirtschaftsingenieurin (mit Promotion und Habilitation) über akademische Stationen in Berlin, Wiesbaden und Bremen nach Ludwigshafen. Hier arbeitet sie als Teamleiterin in der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz in der Chemieindustrie.

Dolly El-Ghandour kam als Kind aus dem Libanon nach Deutschland und wuchs in Kiel auf. Heute ist sie in Ludwigshafen beheimatet, wo sie sich wohlfühlt und gerne lebt. Sie ist Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration, Gründerin und Vorsitzende des Vereins Die Garage Ludwigshafen e.V. sowie ausgebildete Diversity-Trainerin. Darüber hinaus engagiert sie sich in mehreren Vereinen und ist aktiv im gastronomischen Familienbetrieb, der Inklusion lebt und Chancen eröffnet. Als leidenschaftliche Aktivistin brennt sie dafür, Vielfalt sichtbar zu machen, Teilhabe zu stärken und Chancengleichheit zu fördern.

Mirijam Mannefeld wurde vor 45 Jahren im Schwarzwald geboren und lebt seit 2020 in Ludwigshafen. Als promovierte Biologin arbeitet sie europaweit im Bereich von klinischen Studien in der Qualitätskontrolle.

Christiane Ohliger-Kirsch, gebürtige Ludwigshafenerin und Mutter einer erwachsenen Tochter ist Gründungsmitglied der Amnesy International Gruppe Ludwigshafen. 2024 wurde sie in den Stadtrat gewählt und ist seit sechs Jahren Fraktionssprecherin im Ortsbeirat Oppau. Im BMI ist sie in der zweiten Amtszeit und Fraktionssprecherin. Als Presbyterin in Edigheim blickt sie auf 20 Jahre Engagement für die Gemeinde zurück und leitet den Förderverein der protestantischen Kindertagesstätte als Gründungsvorsitzende seit 25 Jahren. Beruflich arbeitet sie als Mitglied der Geschäftsleitung in einem mittelständischen Unternehmen.

Moderation

Dr. Anna-Maria Uhrig startete ihre berufliche Laufbahn nach meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Hochschule der Medien in Stuttgart in Online-Agenturen in München. Nach 12 Jahren als Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Programm Managerin an die Macromedia Hochschule in Stuttgart und dem Abschluss der Promotion im Fach Kommunikationswissenschaft 2024 wechselte sie an die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Gemeinsam mit der Familie lebt sie bereits seit zehn Jahren in der Pfalz.

Netzwerksprecherin

Melanie Wieme ist gebürtige Ludwigshafenerin und lebt mit ihren sechs Kindern im Stadtteil Friesenheim. Hier ist sie seit über 30 Jahren als Pfadfinderin und seit 10 Jahren als Presbyterin aktiv. Ehrenamtliches Engagement ist ihr sehr wichtig, seit kurzem ist sie 2. Vorsitzende des Schülerforschungszentrums Ludwigshafen-Vorderpfalz und 1. Vorsitzende des HerzbLUt e. V. Beruflich arbeitet sie als Konrektorin an der Schloss Schule in Ludwigshafen.