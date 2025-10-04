Ludwigshafen – HO Fliesenverlegung Qualität, Service und jetzt 10 % Rabatt sichern



Bild: Fliesenlegerkunst aus der Metropolregion sichtbar gemacht: aus Grau wird Wow

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer auf der Suche nach einem professionellen Fliesenleger ist, wird bei HO Fliesenverlegung fündig. Das Unternehmen überzeugt nicht nur mit langjähriger Erfahrung und höchster Qualität, sondern auch mit einem exzellenten Service – bestätigt durch ⭐⭐⭐⭐⭐-Bewertungen auf Google.



Aus alt mach neu – meisterhafte Fliesenarbeiten im Vorher-Nachher-Vergleich.

Aktuell gibt es ein besonderes Angebot: Mit dem Rabattcode MRN-NEWS10 erhalten Kundinnen und Kunden 10 % Preisnachlass auf alle Leistungen, wenn sie bis zum 31.10.1025 buchen.

Ob Badsanierung oder neuer Bodenbelag – das Team von HO Fliesenverlegung verwandelt jedes Zuhause in eine echte Wohlfühloase. Dabei profitieren Kunden von einem Rundum-sorglos-Paket:

• Individuelle Beratung & detaillierte Planung

• Höchste handwerkliche Qualität

• Zuverlässige und termingerechte Umsetzung

Wir liefern mehr als Qualität“, so das Motto des Unternehmens.

Kontakt und Standort

Interessierte können sich direkt an HO Fliesenverlegung wenden:

Web: HO Fliesenverlegung

Limburgerstraße 12a, 67063 Ludwigshafen

Tel.: 0176 232 532 60

ho_fliesenverlegung@hotmail.com

Jetzt Termin sichern und vom Rabatt profitieren!