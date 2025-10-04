Ludwigshafen – Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Ludwigshafen fordert konkrete Positionierung der OB-Kandidaten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Ludwigshafen bedauert, dass ihre von über 3.000 Unterstützerinnen und Unterstützern unterzeichnete Petition zum Stopp der Helmut-Kohl-Allee im Stadtrat, abgesehen von neun Ratsmitgliedern, abgelehnt wurde.

Die Vertreter der beiden stärksten Fraktionen sprachen sich allerdings für „Anpassungen an die klimatischen Anforderungen“ und „eine zeitgemäße Verkehrsentwicklung im Sinne einer Verkehrswende“ aus. Die BI möchte sie beim Wort nehmen. Diese Absichtserklärungen müssen endlich durch die Realisierung konkreter Maßnahmen in die Tat umgesetzt werden, damit sie nicht

weiter leere Worthülsen bleiben. Die beschlossene Pendlerradroute und die Bleichstraßenkurve (Gleisverbindung von der

Adenauerbrücke nach Süd) sind erste richtige Schritte. Der Beschluss zur Öffnung der Bayreuther Straße in Verbindung mit neuen Gewerbegebieten in dieser anerkannten wichtigen Frischluftschneise gehen dagegen zu Lasten des Stadtklimas und sollte keinesfalls so umgesetzt werden. Der ersatzlose Rückbau des Radwegs Heinigstraße ist ebenso der falsche Weg.

Mit der Helmut-Kohl-Allee sollte sich der ÖPNV verbessern statt verschlechtern. Hierzu sind Umsteigemöglichkeiten von der Straßenbahn in den Bus mit kurzen Wegen erforderlich: Am Ex-Rathaus durch einen mindestens gleichwertigen Ersatz des zentralen Verkehrsknotens statt des fast ersatzlosen Wegfalls. Am Berliner Platz muss die Kapazität der Bushaltestellen endlich wie vom RNV vorgeschlagen erweitert werden und die Haltestellenüberdachung komplettiert werden.

Für Radfahrer braucht es bessere Querungen der Kohl-„Allee“ mit direkten weiterführenden Verbindungen, am neuen Brückenkopf einen angemessenen, separaten Radweg von Süden nach Norden und auch Bäume, die einer „Allee“ würdig sind. Das anstehende Radverkehrskonzept einschließlich der Umweltverbundbrücke zur Hochschule muss zügig umgesetzt werden, vorrangig

vor weiterem Straßenausbau.

Statt vager, allgemeiner Aussagen wünscht sich die BI vor der Stichwahl ein klares Bekenntnis der OB-Kandidaten zu diesen Maßnahmen!

Text: Harald Huber

Besuchen Sie auch die Webseite:

www.bilelu.de/stadtstrasse.htm

Quelle BI

Bild MRN-News Heinigstraße ohne Radweg

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken