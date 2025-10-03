Heidelberg – Vermisster 14-Jähriger Handschellen angelegt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 02. Oktober 2025, wurde gegen 20 Uhr die Polizei über eine junge Frau im Grahampark in Heidelberg, Stadtteil Handschuhsheim, informiert. Diese gab an, obdachlos zu sein und verweigerte jegliche Kontaktaufnahme mit den eingesetzten Beamten. Im Rahmen der ersten Ermittlungen und aufgrund einer mitgeführten Schultasche konnte rasch festgestellt werden, dass es sich bei der jungen Frau um eine seit dem 1. Oktober 2025 vermisste 14-Jährige handelte. Trotz mehrfacher Versuche, mit der Jugendlichen in ein Gespräch zu treten, weigerte sich diese vehement, mit den Beamten zu kooperieren. Als die 14-Jährige schließlich versuchte, die Beamten zu treten, zu kratzen und zu schlagen, mussten ihr Handschellen angelegt werden, um eine Gefährdung der eingesetzten Kräfte zu verhindern. Dennoch biss die Jugendliche einem Beamten dabei in den Unterarm, was zu leichten Verletzungen führte. Der Polizist konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Letztlich konnte die 14-Jährige in eine nahegelegene Klinik überführt werden, um ihre medizinische Versorgung sicherzustellen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)