Frankenthal – Auto überschlägt sich auf der A6 – Vater und Kleinkind verletzt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Donnerstag, den 02.10.2025, gegen 20:00 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen der Anschlussstelle Ludwigshafen-Nord und der Theodor-Heuss-Brücke gemeldet. Hierbei kam es zum Zusammenprall zwischen einem PKW Opel Corsa, welcher von einem 40-jährigen als alleinigen Insasse gefahren wurde, und einem PKW, ebenfalls ein Opel Corsa, mit zwei Insassen, wobei es sich bei dem Fahrer um einen 34-jährigen Familienvater handelte. Der 40-jährige alkoholisierte Fahrer schloss vermutlich mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen zu dem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen zweiten unfallbeteiligten PKW auf, wobei es aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Kollision kam. Das Fahrzeug des 34-jährigen überschlug sich dadurch und kam auf der Seite zum Liegen. Hierbei wurden der Vater und dessen 3-jähriges Kind verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelgenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung verbracht. Zudem unterstützte die Feuerwehr Frankenthal bei den Absicherungsmaßnahmen. Da die Fahrzeuge über beide der vorhandenen Fahrstreifen hinweg zum Stehen kamen, wird der Verkehr derzeit über den Standstreifen geleitet. Die Ermittlungen dauern an.

