Edesheim – Obstdiebstahl

Edesheim / Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitagvormittag, 03.10.2025 gegen 09:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Äpfeln, nahe der Autobahn. Hierbei hielt der noch unbekannte Täter mit einem weißen Fahrzeug auf dem Standstreifen der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen der Autobahnraststätte Pfälzer Weinstraße West und der Anschlussstelle Landau Nord. Dann begab sich der Täter in die Obstplantage und pflückte unberechtigt Äpfel. Ein ortsansässiger Jogger beobachtete wie der Unbekannte die Äpfel in sein Fahrzeug lud und dann davonfuhr. Daher wurde nach Abklärung mit dem Geschädigten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Wer konnte etwas in der Sache beobachten? Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.
- Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 03.10.2025, wurde der Polizei Germersheim eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof in der Bahnhofstraße in Germersheim gemeldet. Vor Ort konnte lediglich der 23-jährige Geschädigte angetroffen werden. Dieser wies eine kleinere Kopfverletzung auf. Angaben zufolge soll ein unbekannter Täter dem Geschädigten am Bahnhof mit einem Gegenstand ... Mehr lesen»
- Rhein-Neckar-Kreis – Leimen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 26-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses fühlte sich durch die lautstarken Diskussionen seiner Nachbarn im oberen Appartement derart gestört, dass er diese zur Rede stellen wollte. Offenbar um seinem Unmut Nachdruck zu verleihen, begab er sich nach oben und führte dabei eine kleine Spaltaxt mit. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein.Neckar. Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 6. Oktober die vom Gemeinderat beschlossene Entsiegelung und Begrünung der Fressgasse im Rahmen des Projekts „FutuRaum“ umsetzen. Ziel der Maßnahme ist es, durch die Umgestaltung von Kurzzeitparkflächen in Grünflächen einen wirksamen Beitrag zur Hitzeprävention in der Innenstadt zu leisten. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte November 2025 ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion RHein-Neckar. Der Waldspielplatz im Speyerer Wald musste am Abend des 26. September 2025 bis auf Weiteres gesperrt werden. Grund hierfür ist der nicht mehr verkehrssichere Zustand mehrerer Bäume, unter denen die Spielgeräte zum Verweilen einladen. Die städtischen Forstmitarbeiter kontrollieren den Waldspielplatz bereits seit geraumer Zeit wöchentlich, um erkannte Gefahren zu beseitigen. Kürzlich ... Mehr lesen»
- Wernersberg/B48/Metropolregion Rhein-Neckar/Landkreis südliche Weinstraße (ots) – Am 02.10.2025 befuhr gegen 16:07 Uhr ein 71-jähriger Nissan-Fahrer die B48 in Richtung Waldrohrbach. Kurz nach der Einmündung Richtung Wernersberg wollte dieser in Höhe des Anwesens „Knochenmühle“ nach links abbiegen, um im dortigen Einfahrtsbereich zu wenden. Ein 62-jähriger Motorradfahrer wollte in diesem Moment unter anderem den PKW Nissan überholen. ... Mehr lesen»
- Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Die Küchenpartie mit peb – Zusammen, lecker, kochen“ Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche. Beginn: Montag, 13. Oktober 2025, 9.00 bis 12.00 Uhr, Kursende: 23. Oktober 2025, Kursdauer: 8 Termine, Montag bis ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Menschen, die ihre Angelegenheiten aufgrund gesundheitlicher oder geistiger Einschränkungen nicht mehr selbst regeln können, benötigen Unterstützung. Die Betreuungsbehörde der Stadt Heidelberg sucht deshalb aktuell wieder engagierte Personen, die als freiberufliche rechtliche Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer tätig werden möchten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Berufsbetreuer vertreten die Interessen volljähriger Menschen in Vermögens-, Gesundheits- und ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg lässt von Montag, 6. Oktober, bis Samstag, 11. Oktober 2025, in verschiedenen Einfahrtsbereichen und auf bepflanzten Verkehrsinseln in Ziegelhausen Grünpflegearbeiten durchführen. Dafür wird jeweils ein Teil der Fahrbahn mit Leitkegeln abgesperrt. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich in den verkehrsarmen Zeiten von 9 bis 15 Uhr. Verkehrsteilnehmende werden um ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg lädt am Montag, 13. Oktober 2025, um 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Willkommen im Leben! – Informationen für Eltern mit Neugeborenen in Heidelberg“ ein. Die Veranstaltung findet online via MS Teams statt und richtet sich an Familien mit Neugeborenen, die in Heidelberg wohnen. Mitarbeiterinnen der Stadt ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Heidelberger Kinder ab acht Jahren werden seitens des Sportkreises Heidelberg in den Herbstferien kostenfreie Schwimmkurse angeboten: Diese finden von Montag, 27. Oktober, bis einschließlich Freitag, 31. Oktober 2025, täglich im Hallenbad Hasenleiser, Baden-Badener-Straße 14, statt. Das Angebot richtet sich an Kinder aus Heidelberg, die noch nicht schwimmen können und ... Mehr lesen»
Germersheim – Körperverletzung am Bahnhof
Leimen – Nachbarschaftsstreit mit Spaltaxt und Jagdmesser – zwei Personen verletzt
Mannheim – Baustart zur Entsiegelung und Begrünung der Fressgasse am Montag, 06.Oktober
Speyer – Waldspielplatz an der Walderholung vorübergehend gesperrt
Wernersberg – Schwerer Unfall auf der B48 – Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt
Germersheim – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
Heidelberg sucht neue rechtliche Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer -Info-Veranstaltung im Rathaus am Mittwoch, 8. Oktober
Heidelberg – Grünpflegearbeiten in Ziegelhausen – Kurzzeitige Sperrungen vom 6. bis 11. Oktober 2025
Heidelberg – Infos für Heidelberger Eltern mit Neugeborenen – Online-Veranstaltung am 13. Oktober
Heidelberg – Schwimmen lernen in den Herbstferien – Kostenfreie Kurse für Kinder ab acht Jahren im Hallenbad Hasenleiser – Jetzt anmelden
