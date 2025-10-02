Wernersberg – Schwerer Unfall auf der B48 – Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Wernersberg/B48/Metropolregion Rhein-Neckar/Landkreis südliche Weinstraße (ots) – Am 02.10.2025 befuhr gegen 16:07 Uhr ein 71-jähriger Nissan-Fahrer die B48 in Richtung Waldrohrbach. Kurz nach der Einmündung Richtung Wernersberg wollte dieser in Höhe des Anwesens „Knochenmühle“ nach links abbiegen, um im dortigen Einfahrtsbereich zu wenden. Ein 62-jähriger Motorradfahrer wollte in diesem Moment unter anderem den PKW Nissan überholen. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Mittels Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 23.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter hinzugezogen sowie die verunfallten Fahrzeuge sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B48 in diesem Bereich bis kurz nach 19 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen „Die Küchenpartie mit peb – Zusammen, lecker, kochen" Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche. Beginn: Montag, 13. Oktober 2025, 9.00 bis 12.00 Uhr, Kursende: 23. Oktober 2025, Kursdauer: 8 Termine, Montag bis ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Menschen, die ihre Angelegenheiten aufgrund gesundheitlicher oder geistiger Einschränkungen nicht mehr selbst regeln können, benötigen Unterstützung. Die Betreuungsbehörde der Stadt Heidelberg sucht deshalb aktuell wieder engagierte Personen, die als freiberufliche rechtliche Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer tätig werden möchten. Berufsbetreuer vertreten die Interessen volljähriger Menschen in Vermögens-, Gesundheits- und ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg lässt von Montag, 6. Oktober, bis Samstag, 11. Oktober 2025, in verschiedenen Einfahrtsbereichen und auf bepflanzten Verkehrsinseln in Ziegelhausen Grünpflegearbeiten durchführen. Dafür wird jeweils ein Teil der Fahrbahn mit Leitkegeln abgesperrt. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich in den verkehrsarmen Zeiten von 9 bis 15 Uhr. Verkehrsteilnehmende werden um ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg lädt am Montag, 13. Oktober 2025, um 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Willkommen im Leben! – Informationen für Eltern mit Neugeborenen in Heidelberg" ein. Die Veranstaltung findet online via MS Teams statt und richtet sich an Familien mit Neugeborenen, die in Heidelberg wohnen. Mitarbeiterinnen der Stadt ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Heidelberger Kinder ab acht Jahren werden seitens des Sportkreises Heidelberg in den Herbstferien kostenfreie Schwimmkurse angeboten: Diese finden von Montag, 27. Oktober, bis einschließlich Freitag, 31. Oktober 2025, täglich im Hallenbad Hasenleiser, Baden-Badener-Straße 14, statt. Das Angebot richtet sich an Kinder aus Heidelberg, die noch nicht schwimmen können und ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem neuen Arbeits- und Beteiligungsformat will die Stadt Heidelberg Frauenperspektiven stärken. Am 23. September 2025 trafen sich erstmals rund 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Vereinen und Initiativen im Bürgerhaus Bahnstadt, um über mögliche Themen und Strukturen zu sprechen. „Frauen sind keine Randgruppe, sondern die Hälfte unserer Stadtgesellschaft. Dennoch ...
Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 15-jähriges Mädchen wurde wiederholt durch einen Mann belästigt, indem er im Bereich der Dammstraße/Speckerweg sein Glied offenbarte. Die Jugendliche hielt sich an unterschiedlichen Tagen auf dem dortigen Spielplatz auf, während der Mann sich vor ihr entblößte. Nach einiger Zeit entfernte sich der Mann wieder von der Örtlichkeit, ohne mit der Geschädigten zu ...
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jetzt noch rasch anmelden: Der 37. Heidelberger Jugendtanztag findet am 29. November 2025 im Kulturzentrum Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, statt. Organisiert wird die Kultveranstaltung vom Haus der Jugend und dem Stadtjugendring. Mehr als 600 Kinder und Jugendliche erhalten die Möglichkeit, auf der Bühne ihre Leidenschaft für das Tanzen zu zeigen. Wer ...
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, Polizeidirektor Uwe Giertzsch, von Polizeipräsident Andreas Sarter aus seinem Amt verabschiedet. Uwe Giertzsch wurde 1981 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nachdem er im Jahr 1991 in den gehobenen Polizeidienst aufstieg, war er in verschiedenen Funktionen im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an ...
Heidelberg/Metropolrgion Rhein-Neckar. Sieben junge Moorenten aus dem Zoo Heidelberg stärken nun den Bestand der stark bedrohten Art in Europa. Vergangene Woche wurden sie zusammen mit elf weiteren Jungvögeln aus dem Zoo Ostrava in einem Schutzgebiet in Tschechien ausgewildert. Die Aktion ist Teil eines international koordinierten Artenschutzprogramms und zeigt, wie moderne Zoos gemeinsam bedrohte Arten nicht ...
