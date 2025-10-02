Weinheim – Unbekannte Person beschädigt Neufahrzeug – Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine unbekannte Täterschaft hat am Dienstagmittag im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 13:50 Uhr im Eichenweg in Weinheim ein ordnungsgemäß geparktes Auto beschädigt. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um eine neuwertige, schwarze Mercedes C-Klasse. Diese wurde durch mutwilliges Einwirken mit einem unbekannten Gegenstand im Bereich der Motorhaube beschädigt. Die Schadenshöhe wird mit rund 2.000 Euro beziffert. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Mannheim