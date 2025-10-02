Speyer – Waldspielplatz an der Walderholung vorübergehend gesperrt

Speyer / Metropolregion RHein-Neckar. Der Waldspielplatz im Speyerer Wald musste am Abend des 26. September 2025 bis auf Weiteres gesperrt werden. Grund hierfür ist der nicht mehr verkehrssichere Zustand mehrerer Bäume, unter denen die Spielgeräte zum Verweilen einladen. Die städtischen Forstmitarbeiter kontrollieren den Waldspielplatz bereits seit geraumer Zeit wöchentlich, um erkannte Gefahren zu beseitigen. Kürzlich berichteten Waldbesucher von Starkastabbrüchen im Bereich des Waldspielplatzes.



Das rund 0,8 Hektar große Areal ist mit 43 Altbäumen bestückt, darunter eine Kiefer und 42 Buchen, die unterschiedliche Schadmerkmale aufweisen. Dazu zählen Kronentotholz, Rindennekrosen, Sonnenbrand, Faulstellen und Baumpilze in verschiedenen Ausprägungen.

Aufgrund der dynamischen Gefahrenentwicklung hat sich die Stadtverwaltung entschieden, den Waldspielplatz vorsorglich zu sperren. Ziel ist es, eine nachhaltige Lösung zu finden, die den Erhalt und die sichere Nutzung des Spielplatzes langfristig gewährleistet.

QUelle Stadt Speyer