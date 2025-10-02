Speyer – Der 1. Speyerer Stiftungstag – ein voller Erfolg



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der europaweite „Tag der Stiftungen“ bot am 1. Oktober 2025 den feierlichen Rahmen

für eine Premiere in Speyer: Erstmals fand der Speyerer Stiftungstag statt – organisiert

von der St. Dominikus Stiftung Speyer und der Kulturstiftung Speyer.

Die Resonanz übertraf alle Erwartungen: 15 Stiftungen aus Speyer stellten ihre Arbeit

an Informationsständen, durch Programmpunkte und im persönlichen Gespräch vor.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich über die

vielfältigen Tätigkeitsfelder zu informieren – von Kultur und Bildung über soziale

Initiativen bis hin zu Umweltprojekten. Viele Gäste betonten, wie eindrucksvoll die

Bandbreite und Bedeutung der Stiftungen für das gesellschaftliche Leben in Speyer

sichtbar wurden.

Besonderer Publikumsmagnet war das Rahmenprogramm: Die Auftritte der Musical-

Sängerin Maria Pasqua Casti sorgten für Gänsehaut-Momente, während Schülerinnen

und Schüler des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums mit großem Engagement die

kulinarische Begleitung übernahmen. Den Höhepunkt bildete die Podiumsdiskussion,

moderiert von Katrin Tönshoff-Wilkes (Geschäftsführerin der St. Dominikus Stiftung

Speyer).



Auf dem Podium diskutierten Schwester Gertrud Dahl OP (St. Dominikus

Stiftung Speyer), Michael Wagner (Landtagsabgeordneter, Vorsitzender des rheinland-

pfälzischen Kulturausschusses und Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Rheinland-

Pfalz), Prof. Peter Eichhorn (Gründer und Vorstandsvorsitzender der 1. Bürgerstiftung in

Rheinland-Pfalz; Kulturstiftung Speyer), Jürgen Siewerth (Stiftung Speyerer

Unternehmen) und Michael Dengler (Rechtsanwalt/Steuerberater und Kuratorium

Kulturstiftung Speyer) über Sinn und Zweck von Stiftungen. Die lebhafte Debatte zeigte

eindrucksvoll, wie facettenreich ihre Rolle in unserer Gesellschaft ist.

Viele Gäste hoben hervor, wie inspirierend die Verbindung von Information, Kultur und

Begegnung war. Neue Kontakte wurden geknüpft, Impulse für ehrenamtliches

Engagement gesetzt.

Mit dieser gelungenen Premiere wurde der Grundstein für eine neue Tradition gelegt.

Der 1. Speyerer Stiftungstag hat deutlich gemacht: Stiftungen sind nicht nur

Fördereinrichtungen, sondern aktive Gestalter und treibende Kräfte für

gesellschaftlichen Fortschritt. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit senden sie ein

starkes Signal – für Mut, Verantwortung und Zusammenhalt. Auch Oberbürgermeisterin

Stefanie Seiler (Schirmherrin) und Bürgermeisterin Monika Kabs (Vorstellung der

Speyerer Stiftungen) unterstrichen dies in ihren Reden eindrucksvoll.

Mit großem Dank an die Stadtspitze für die Unterstützung und getragen vom Erfolg der

Premiere erklärten die Organisatoren Uwe Wöhlert (Kulturstiftung Speyer) und Rüdiger

Pfeiffer (St. Dominikus Stiftung Speyer): Weitere Stiftungstage in Speyer sind

keineswegs ausgeschlossen.

Quelle: St. Dominikus Stiftung Speyer