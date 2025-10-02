Speyer – Der 1. Speyerer Stiftungstag – ein voller Erfolg

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der europaweite „Tag der Stiftungen“ bot am 1. Oktober 2025 den feierlichen Rahmen
für eine Premiere in Speyer: Erstmals fand der Speyerer Stiftungstag statt – organisiert
von der St. Dominikus Stiftung Speyer und der Kulturstiftung Speyer.
Die Resonanz übertraf alle Erwartungen: 15 Stiftungen aus Speyer stellten ihre Arbeit
an Informationsständen, durch Programmpunkte und im persönlichen Gespräch vor.
Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um sich über die
vielfältigen Tätigkeitsfelder zu informieren – von Kultur und Bildung über soziale
Initiativen bis hin zu Umweltprojekten. Viele Gäste betonten, wie eindrucksvoll die
Bandbreite und Bedeutung der Stiftungen für das gesellschaftliche Leben in Speyer
sichtbar wurden.
Besonderer Publikumsmagnet war das Rahmenprogramm: Die Auftritte der Musical-
Sängerin Maria Pasqua Casti sorgten für Gänsehaut-Momente, während Schülerinnen
und Schüler des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums mit großem Engagement die
kulinarische Begleitung übernahmen. Den Höhepunkt bildete die Podiumsdiskussion,
moderiert von Katrin Tönshoff-Wilkes (Geschäftsführerin der St. Dominikus Stiftung
Speyer).
Auf dem Podium diskutierten Schwester Gertrud Dahl OP (St. Dominikus
Stiftung Speyer), Michael Wagner (Landtagsabgeordneter, Vorsitzender des rheinland-
pfälzischen Kulturausschusses und Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Rheinland-
Pfalz), Prof. Peter Eichhorn (Gründer und Vorstandsvorsitzender der 1. Bürgerstiftung in
Rheinland-Pfalz; Kulturstiftung Speyer), Jürgen Siewerth (Stiftung Speyerer
Unternehmen) und Michael Dengler (Rechtsanwalt/Steuerberater und Kuratorium
Kulturstiftung Speyer) über Sinn und Zweck von Stiftungen. Die lebhafte Debatte zeigte
eindrucksvoll, wie facettenreich ihre Rolle in unserer Gesellschaft ist.
Viele Gäste hoben hervor, wie inspirierend die Verbindung von Information, Kultur und
Begegnung war. Neue Kontakte wurden geknüpft, Impulse für ehrenamtliches
Engagement gesetzt.
Mit dieser gelungenen Premiere wurde der Grundstein für eine neue Tradition gelegt.
Der 1. Speyerer Stiftungstag hat deutlich gemacht: Stiftungen sind nicht nur
Fördereinrichtungen, sondern aktive Gestalter und treibende Kräfte für
gesellschaftlichen Fortschritt. Gerade in Zeiten wachsender Unsicherheit senden sie ein
starkes Signal – für Mut, Verantwortung und Zusammenhalt. Auch Oberbürgermeisterin
Stefanie Seiler (Schirmherrin) und Bürgermeisterin Monika Kabs (Vorstellung der
Speyerer Stiftungen) unterstrichen dies in ihren Reden eindrucksvoll.
Mit großem Dank an die Stadtspitze für die Unterstützung und getragen vom Erfolg der
Premiere erklärten die Organisatoren Uwe Wöhlert (Kulturstiftung Speyer) und Rüdiger
Pfeiffer (St. Dominikus Stiftung Speyer): Weitere Stiftungstage in Speyer sind
keineswegs ausgeschlossen.
Quelle: St. Dominikus Stiftung Speyer