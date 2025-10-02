Speyer – Berauscht PKW gefahren

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Wormser Landstraße einen 23-jährigen PKW-Fahrer. Die eingesetzten Beamten bemerkten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug und stellten bei dem 23-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Der junge Mann wurde zur Dienststelle verbracht und dort durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Die Polizei möchte daher noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.
Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer