Speyer – Arbeiten im Birkenweg: Vorübergehende Sperrung für den Verkehr



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – m Auftrag der Stadt Speyer werden im Birkenweg auf Höhe der Hausnummer 95 Asphaltarbeiten durchgeführt. Deshalb ist die Straße von Montag, 13. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 18. Oktober, für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der betroffene Bereich wird an beiden Enden als Sackgasse ausgewiesen, eine Umleitung ist eingerichtet. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt der Weg offen.

Für Rückfragen steht die Straßenverkehrsbehörde unter der Telefonnummer 14-2938 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Speyer