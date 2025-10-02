Schifferstadt – Lichterscheinungen – Lichterstimmungen Der Fotoklub Schifferstadt e.V. zeigt im Foyer des Rathauses seine Werke

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fotoklub Schifferstadt e.V. eröffnet am Mittwoch, 8. Oktober um 19 Uhr seine Ausstellung „Lichterscheinungen – Lichterstimmungen“ im Foyer des Rathauses, Marktplatz 2. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Die Ausstellungseröffnung wird von einem Flötenensemble des Musikvereins 1974 Schifferstadt e.V. musikalisch umrahmt. Sie ist außer bei der Vernissage zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses bis zum 31. Oktober geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das Licht spielt in der Fotografie eine zentrale Rolle. Das Spiel von Licht und Schatten kann die Stimmung eines Motivs verstärken und die Farben beeinflussen. Die Lichterscheinungen und Lichterstimmungen, die oft nur Sekunden oder Minuten dauern, einzufangen ist eine eindrucksvolle Kunst. In der Ausstellung werden viele wunderschöne Beispiele der Vereinsmitglieder gezeigt. Zusätzlich zur Ausstellung zeigt der Fotoklub drei Collagen zum 75-jährigen Jubiläum der Verleihung der Stadtrechte als Hommage an die Stadt. Der Fotoklub Schifferstadt e.V. besteht aktuell aus rund 20 Mitglieder. Sie treffen sich jeden zweiten Dienstag im Monat im Pfarrheim Herz-Jesu, Salierstraße 98 a. Zu diesen Klubabenden sind alle Interessenten eingeladen.

Quelle:

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Fotos: Fotoklub Schifferstadt e.V.