Schiffererstadt – Neue Geräte für den Spielplatz – Großer Garten Voraussichtlich Anfang November bespielbar

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Schatz in Sicht“ – wenn kleine Piraten in See stechen, wollen sie bestens ausgestattet sein: Ein neues, wetterbeständiges Piratenschiff mit Steuerrad und Kompass sorgen bald für strahlende Kleinkinderaugen. Für die größeren Kinder ab fünf Jahren gibt´s einen Kletterturm mit Balancierelementen und funktionstüchtigem Burgtor. Beide Spielgeräte hat der Hersteller Mitte der Woche auf dem Spielplatz Großer Garten montiert. „Beim Einbau von Spielgeräten mit Betonfundamenten ist die Aushärtung des Betons entscheidend für die Sicherheit und Stabilität. Die meisten Gerätehersteller empfehlen 28 Tage bis zur vollständigen Aushärtung und gewährleisten nur so eine volle Sicherheit. Je nach Witterung kann dies allerdings variieren“, so das Referat Stadtplanung und Klimaschutz.



Rückblick: Im Juli war das Holzschiff im Kleinkinderbereich auf dem Spielplatz Großer Garten aus Sicherheitsgründen abgesperrt und musste abgebaut werden. Der Kletterturm im gegenüberliegenden Spielbereich hatte ebenfalls das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht: laut Stadtverwaltung mussten immer wieder Teile ausgetauscht werden. Bei Fragen oder Anregungen zu den Schifferstadter Spielplätzen können sich Bürgerinnen und Bürger an spielplatz@schifferstadt.de wenden.

Quelle:

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt