Mosbach – „Schichtwechsel“ hilft Vorurteile abzubauen

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Johannes-Diakonie beteiligte sich mit mehreren
Werkstätten an bundesweitem Aktionstag
Gleich mehrere Werkstätten der Johannes-Diakonie haben
sich am Aktionstag „Schichtwechsel“ beteiligt. Dabei tauschen
Beschäftigte von Werkstätten für Menschen mit Behinderung ihren
Arbeitsplatz mit Personen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig
sind. Das Ziel ist, Berührungsängste und Vorurteile abzubauen und
einen Beitrag zu einer inklusiven Arbeitswelt zu leisten.
Angestoßen und organisiert wird die Aktion jährlich über die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen
(BAG WfbM).
„Nochmal“, so lautete nach dem „Schichtwechsel“ das Fazit von
Harry, der nur Harry genannt werden will. Im Bauhof Neckarsteinach
des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts konnte der Beschäftigte der
Schwarzacher Werkstätten die großen Anlagen zur Reparatur von
Schiffen kennenlernen und in den weitläufigen Werkhallen selbst ins
Tun kommen. Anschließend zeigte er mit Abteilungsleiter Jürgen
Tschaut von der Johannes-Diakonie seinen „Austauschpartnern“ –
Mitarbeitende und Auszubildende des Amtes – die Betriebsstätte
Neunkirchen der Schwarzacher Werkstätten.
Ein Tag voller interessanter Einblicke für beide Seiten
Dr. Claudia Zonta, zuständige Geschäftsbereichsleiterin der
Johannes-Diakonie, freut sich, dass außer der WfbM in
Schwarzach/Neunkirchen auch Werkstätten der Johannes-Diakonie in
Mosbach, Buchen, Heidelberg und Lahr sich aktiv am Aktionstag
beteiligt haben. „Es gibt in der Arbeitswelt noch zu viele
Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung“, erklärt
Zonta, die auch Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der
Werkstätten für behinderte Menschen ist. Der „Schichtwechsel“ sei gut
geeignet Vorurteile abzubauen. „Zugleich wollen wir als Werkstätten
mit unserer Teilnahme deutlich machen: Wir treten ein für Teilhabe
am Arbeitsleben.“
Mit rund 370 teilnehmenden Werkstätten und insgesamt 4800
Beteiligten verzeichnete der Aktionstag „Schichtwechsel“ eine
Rekordbeteiligung. Im nächsten Jahr soll er am 24. September wieder
stattfinden.
Bild: In Neunkirchen bekamen Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes eine
Führung durch die Werkstätten der Johannes-Diakonie. Foto: Kerstin Holzwarth
Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach