Mosbach – „Schichtwechsel“ hilft Vorurteile abzubauen



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Johannes-Diakonie beteiligte sich mit mehreren

Werkstätten an bundesweitem Aktionstag

Gleich mehrere Werkstätten der Johannes-Diakonie haben

sich am Aktionstag „Schichtwechsel“ beteiligt. Dabei tauschen

Beschäftigte von Werkstätten für Menschen mit Behinderung ihren

Arbeitsplatz mit Personen, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig

sind. Das Ziel ist, Berührungsängste und Vorurteile abzubauen und

einen Beitrag zu einer inklusiven Arbeitswelt zu leisten.

Angestoßen und organisiert wird die Aktion jährlich über die

Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen

(BAG WfbM).

„Nochmal“, so lautete nach dem „Schichtwechsel“ das Fazit von

Harry, der nur Harry genannt werden will. Im Bauhof Neckarsteinach

des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts konnte der Beschäftigte der

Schwarzacher Werkstätten die großen Anlagen zur Reparatur von

Schiffen kennenlernen und in den weitläufigen Werkhallen selbst ins

Tun kommen. Anschließend zeigte er mit Abteilungsleiter Jürgen

Tschaut von der Johannes-Diakonie seinen „Austauschpartnern“ –

Mitarbeitende und Auszubildende des Amtes – die Betriebsstätte

Neunkirchen der Schwarzacher Werkstätten.

Ein Tag voller interessanter Einblicke für beide Seiten

Dr. Claudia Zonta, zuständige Geschäftsbereichsleiterin der

Johannes-Diakonie, freut sich, dass außer der WfbM in

Schwarzach/Neunkirchen auch Werkstätten der Johannes-Diakonie in

Mosbach, Buchen, Heidelberg und Lahr sich aktiv am Aktionstag

beteiligt haben. „Es gibt in der Arbeitswelt noch zu viele

Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderung“, erklärt

Zonta, die auch Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der

Werkstätten für behinderte Menschen ist. Der „Schichtwechsel“ sei gut

geeignet Vorurteile abzubauen. „Zugleich wollen wir als Werkstätten

mit unserer Teilnahme deutlich machen: Wir treten ein für Teilhabe

am Arbeitsleben.“

Mit rund 370 teilnehmenden Werkstätten und insgesamt 4800

Beteiligten verzeichnete der Aktionstag „Schichtwechsel“ eine

Rekordbeteiligung. Im nächsten Jahr soll er am 24. September wieder

stattfinden.

Bild: In Neunkirchen bekamen Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes eine

Führung durch die Werkstätten der Johannes-Diakonie. Foto: Kerstin Holzwarth

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach