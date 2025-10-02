Mosbach – Mit nur einem Gegentor zum Meistertitel



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Special Olympics: Johannes-Diakonie bei den Fußball-

Landesmeisterschaften in Stuttgart erfolgreich

Mosbach/Stuttgart. Die Johannes-Diakonie hat die baden-

württembergischen Fußballmeisterschaften von Special Olympics

gewonnen. Beim Finalturnier in Stuttgart verteidigte die erste

Mannschaft in der Leistungskategorie A den Titel des Vorjahres.

Bereits im Frühjahr hatte sich die Johannes-Diakonie mit zwei Teams

auf eigenem Sportgelände bei den Nordbadischen Meisterschaften

fürs Landesfinale qualifiziert.

Bei brillantem Wetter traten auf dem Vereinsgelände des MTV

Stuttgart insgesamt 25 Mannschaften aus 16 Delegationen an. Team

1 der Johannes-Diakonie startete zwar mit einem unglücklichen

Unentschieden, konnte sich dann aber deutlich steigern und fuhr im

Anschluss mit vier Siegen und nur einem Gegentor den Meistertitel

ein. Das zweite Team konnte in Leistungskategorie C sein Potenzial

nicht ganz ausschöpfen und landete auf dem sechsten Platz.

((Bild: 251002-Landesfinale.jpg)): Das Meister-Team der Johannes-Diakonie. Foto: Achim Schwind

Quelle: Johannes Diakonie Mosbach