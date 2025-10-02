  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

02.10.2025, 22:00 Uhr

Mosbach – Mit nur einem Gegentor zum Meistertitel


Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Special Olympics: Johannes-Diakonie bei den Fußball-
Landesmeisterschaften in Stuttgart erfolgreich

Mosbach/Stuttgart. Die Johannes-Diakonie hat die baden-
württembergischen Fußballmeisterschaften von Special Olympics

gewonnen. Beim Finalturnier in Stuttgart verteidigte die erste
Mannschaft in der Leistungskategorie A den Titel des Vorjahres.

Bereits im Frühjahr hatte sich die Johannes-Diakonie mit zwei Teams
auf eigenem Sportgelände bei den Nordbadischen Meisterschaften
fürs Landesfinale qualifiziert.

Bei brillantem Wetter traten auf dem Vereinsgelände des MTV
Stuttgart insgesamt 25 Mannschaften aus 16 Delegationen an. Team
1 der Johannes-Diakonie startete zwar mit einem unglücklichen
Unentschieden, konnte sich dann aber deutlich steigern und fuhr im
Anschluss mit vier Siegen und nur einem Gegentor den Meistertitel
ein. Das zweite Team konnte in Leistungskategorie C sein Potenzial
nicht ganz ausschöpfen und landete auf dem sechsten Platz.

((Bild: 251002-Landesfinale.jpg)): Das Meister-Team der Johannes-Diakonie. Foto: Achim Schwind

Quelle: Johannes Diakonie Mosbach

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Speyer – Waldspielplatz an der Walderholung vorübergehend gesperrt

    • Speyer – Waldspielplatz an der Walderholung vorübergehend gesperrt
      Speyer / Metropolregion RHein-Neckar. Der Waldspielplatz im Speyerer Wald musste am Abend des 26. September 2025 bis auf Weiteres gesperrt werden. Grund hierfür ist der nicht mehr verkehrssichere Zustand mehrerer Bäume, unter denen die Spielgeräte zum Verweilen einladen. Die städtischen Forstmitarbeiter kontrollieren den Waldspielplatz bereits seit geraumer Zeit wöchentlich, um erkannte Gefahren zu beseitigen. Kürzlich ... Mehr lesen»

      • Wernersberg – Schwerer Unfall auf der B48 – Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

    • Wernersberg – Schwerer Unfall auf der B48 – Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt
      Wernersberg/B48/Metropolregion Rhein-Neckar/Landkreis südliche Weinstraße (ots) – Am 02.10.2025 befuhr gegen 16:07 Uhr ein 71-jähriger Nissan-Fahrer die B48 in Richtung Waldrohrbach. Kurz nach der Einmündung Richtung Wernersberg wollte dieser in Höhe des Anwesens „Knochenmühle“ nach links abbiegen, um im dortigen Einfahrtsbereich zu wenden. Ein 62-jähriger Motorradfahrer wollte in diesem Moment unter anderem den PKW Nissan überholen. ... Mehr lesen»

      • Germersheim – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

    • Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Die Küchenpartie mit peb – Zusammen, lecker, kochen“ Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche. Beginn: Montag, 13. Oktober 2025, 9.00 bis 12.00 Uhr, Kursende: 23. Oktober 2025, Kursdauer: 8 Termine, Montag bis ... Mehr lesen»

      • Heidelberg sucht neue rechtliche Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer -Info-Veranstaltung im Rathaus am Mittwoch, 8. Oktober

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Menschen, die ihre Angelegenheiten aufgrund gesundheitlicher oder geistiger Einschränkungen nicht mehr selbst regeln können, benötigen Unterstützung. Die Betreuungsbehörde der Stadt Heidelberg sucht deshalb aktuell wieder engagierte Personen, die als freiberufliche rechtliche Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer tätig werden möchten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Berufsbetreuer vertreten die Interessen volljähriger Menschen in Vermögens-, Gesundheits- und ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Grünpflegearbeiten in Ziegelhausen – Kurzzeitige Sperrungen vom 6. bis 11. Oktober 2025

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg lässt von Montag, 6. Oktober, bis Samstag, 11. Oktober 2025, in verschiedenen Einfahrtsbereichen und auf bepflanzten Verkehrsinseln in Ziegelhausen Grünpflegearbeiten durchführen. Dafür wird jeweils ein Teil der Fahrbahn mit Leitkegeln abgesperrt. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich in den verkehrsarmen Zeiten von 9 bis 15 Uhr. Verkehrsteilnehmende werden um ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Infos für Heidelberger Eltern mit Neugeborenen – Online-Veranstaltung am 13. Oktober

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg lädt am Montag, 13. Oktober 2025, um 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Willkommen im Leben! – Informationen für Eltern mit Neugeborenen in Heidelberg“ ein. Die Veranstaltung findet online via MS Teams statt und richtet sich an Familien mit Neugeborenen, die in Heidelberg wohnen. Mitarbeiterinnen der Stadt ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Schwimmen lernen in den Herbstferien – Kostenfreie Kurse für Kinder ab acht Jahren im Hallenbad Hasenleiser – Jetzt anmelden

    • Heidelberg – Schwimmen lernen in den Herbstferien – Kostenfreie Kurse für Kinder ab acht Jahren im Hallenbad Hasenleiser – Jetzt anmelden
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Heidelberger Kinder ab acht Jahren werden seitens des Sportkreises Heidelberg in den Herbstferien kostenfreie Schwimmkurse angeboten: Diese finden von Montag, 27. Oktober, bis einschließlich Freitag, 31. Oktober 2025, täglich im Hallenbad Hasenleiser, Baden-Badener-Straße 14, statt. Das Angebot richtet sich an Kinder aus Heidelberg, die noch nicht schwimmen können und ... Mehr lesen»

      • Heidelberg will Frauenperspektiven stärken – Neues Arbeitsformat soll im März starten – Auftakt mit engagierten Frauen aus Politik und Gesellschaft

    • Heidelberg will Frauenperspektiven stärken – Neues Arbeitsformat soll im März starten – Auftakt mit engagierten Frauen aus Politik und Gesellschaft
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem neuen Arbeits- und Beteiligungsformat will die Stadt Heidelberg Frauenperspektiven stärken. Am 23. September 2025 trafen sich erstmals rund 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Vereinen und Initiativen im Bürgerhaus Bahnstadt, um über mögliche Themen und Strukturen zu sprechen. „Frauen sind keine Randgruppe, sondern die Hälfte unserer Stadtgesellschaft. Dennoch ... Mehr lesen»

      • Waibstadt – Exhibitionistische Handlungen eines Mannes am Spielplatz Bleichwiesen – Zeugenaufruf

    • Waibstadt – Exhibitionistische Handlungen eines Mannes am Spielplatz Bleichwiesen – Zeugenaufruf
      Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 15-jähriges Mädchen wurde wiederholt durch einen Mann belästigt, indem er im Bereich der Dammstraße/Speckerweg sein Glied offenbarte. Die Jugendliche hielt sich an unterschiedlichen Tagen auf dem dortigen Spielplatz auf, während der Mann sich vor ihr entblößte. Nach einiger Zeit entfernte sich der Mann wieder von der Örtlichkeit, ohne mit der Geschädigten zu ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Jetzt anmelden zum Jugendtanztag am 29. November – Mitmachen können Kinder und Jugendliche aus Schulen, Vereinen und Jugendgruppen

    • Heidelberg – Jetzt anmelden zum Jugendtanztag am 29. November – Mitmachen können Kinder und Jugendliche aus Schulen, Vereinen und Jugendgruppen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jetzt noch rasch anmelden: Der 37. Heidelberger Jugendtanztag findet am 29. November 2025 im Kulturzentrum Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, statt. Organisiert wird die Kultveranstaltung vom Haus der Jugend und dem Stadtjugendring. Mehr als 600 Kinder und Jugendliche erhalten die Möglichkeit, auf der Bühne ihre Leidenschaft für das Tanzen zu zeigen. Wer ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com