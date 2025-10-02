Mosbach – Mit nur einem Gegentor zum Meistertitel

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Special Olympics: Johannes-Diakonie bei den Fußball-
Landesmeisterschaften in Stuttgart erfolgreich
Mosbach/Stuttgart. Die Johannes-Diakonie hat die baden-
württembergischen Fußballmeisterschaften von Special Olympics
gewonnen. Beim Finalturnier in Stuttgart verteidigte die erste
Mannschaft in der Leistungskategorie A den Titel des Vorjahres.
Bereits im Frühjahr hatte sich die Johannes-Diakonie mit zwei Teams
auf eigenem Sportgelände bei den Nordbadischen Meisterschaften
fürs Landesfinale qualifiziert.
Bei brillantem Wetter traten auf dem Vereinsgelände des MTV
Stuttgart insgesamt 25 Mannschaften aus 16 Delegationen an. Team
1 der Johannes-Diakonie startete zwar mit einem unglücklichen
Unentschieden, konnte sich dann aber deutlich steigern und fuhr im
Anschluss mit vier Siegen und nur einem Gegentor den Meistertitel
ein. Das zweite Team konnte in Leistungskategorie C sein Potenzial
nicht ganz ausschöpfen und landete auf dem sechsten Platz.
((Bild: 251002-Landesfinale.jpg)): Das Meister-Team der Johannes-Diakonie. Foto: Achim Schwind
Quelle: Johannes Diakonie Mosbach