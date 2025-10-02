Mannheim – Weltmädchentag 2025 – Wir feiern die Mädchen Mannheims

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 11. Oktober 2025, steht Mannheim ganz im Zeichen des UN-Weltmädchentags. Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich der Alte Meßplatz in einen bunten und lauten Mädchenplatz.

Das Fest richtet sich an alle Mädchen und jungen Frauen in Mannheim und bietet einen Nachmittag voller Spaß, Begegnung und Empowerment. Auf der Bühne zeigen Mädchen, was in ihnen steckt: von Musik und Tanz bis zu Redebeiträgen. Von Mädchen für Mädchen – so lautet das Motto des abwechslungsreichen Programms. Unterstützt werden sie an diesem Tag durch einen Auftritt der Mannheimer Künstlerin „Satarii“, die ebenfalls auf der Bühne stehen wird.

Neben den Auftritten laden zahlreiche Mitmachaktionen und Workshops dazu ein, Neues auszuprobieren, Talente zu entdecken und gemeinsam aktiv zu werden. An den Infoständen präsentiert sich die Mannheimer Mädchenarbeit mit ihren vielfältigen Angeboten. Hier gibt es die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Fragen zu stellen und sich über Unterstützungsmöglichkeiten und Freizeitangebote für Mädchen zu informieren.

Damit möglichst viele Besucherinnen teilhaben können, wird die gesamte Veranstaltung in diesem Jahr durch eine Gebärdensprachdolmetscherin begleitet.

Eine besondere Neuerung: Erstmals wird es eine eigene „Boys Area“ geben – einen Raum, in dem auch Jungen die Möglichkeit haben, sich über das Thema Gleichberechtigung zu informieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Organisator*innen laden alle Interessierten herzlich ein, gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung, Respekt und Vielfalt zu setzen. Das Fest macht sichtbar, wie wichtig es ist, die Stimmen von Mädchen zu hören und ihre Potenziale zu fördern.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft parteiliche Mädchenarbeit (nach §78 Sozialgesetzbuch VIII), dem Netzwerk Mädchen*arbeit in Mannheim (NEM*A) und der Koordinierungsstelle Mädchenarbeit der Stadt im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt.

Hintergrund: Der 2011 durch die UNO eingeführte Tag soll weltweit auf die spezifische Benachteiligung von Mädchen und jungen Frauen aufmerksam machen und ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Durch verschiedene Kampagnen und Aktionen wird so eine langfristige Verbesserung der Situation von Mädchen* angestrebt.

* Ergänzende Anmerkung: Mit der Bezeichnung Mädchen oder Frauen sind in diesem Zusammenhang alle einbezogen, die sich als Mädchen oder als junge Frau verstehen, sowie Menschen, die sich nicht im System der Zweigeschlechtlichkeit verorten können.

