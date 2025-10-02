Mannheim – Spielplatz Brückeswasen erneuert

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachrichten für Kinder in Neckarau: Der Spielplatz Brückeswasen ist wieder geöffnet!

Die Stadt Mannheim hat ihn seit Juli saniert und aufgewertet. Jetzt gibt es dort ein großes Baumhaus mit Rutsche, eine Doppelschaukel, eine Bauchschaukel, ein Sandspielgerät für die Kleinsten und ein langes Wipptier in Form eines Tausendfüßlers. Zu dem Spielplatz gehört auch ein Kickplatz. Er wurde schon im Frühjahr 2023 erneuert.

An der Planung für den Spielplatz und den Kickplatz haben sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Nachbarschaft beteiligt, insbesondere bei der 68DEINS! Kinder- und Jugendversammlung 2022.

Die Stadt Mannheim trägt das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“. Sie bekennt sich dazu, die Rechte von Kindern und Jugendlichen weiter zu stärken. Die Sanierung von Spielplätzen trägt dazu bei, Mannheim noch kinderfreundlicher zu machen. In diese Spielplatz-Sanierung investierte die Stadt rund 110.000 Euro.

Der Spielplatz Brückeswasen (offizieller Name: Spielplatz Casterfeldstraße) war im Spielplatzkonzept zur Sanierung vorgesehen. Das Konzept wurde vom Gemeinderat beschlossen und gibt vor, welche Spielplätze die Stadt Mannheim erneuern soll.

Quelle: Stadt Mannheim