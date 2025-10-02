Mannheim – Baustart zur Entsiegelung und Begrünung der Fressgasse am Montag, 06.Oktober

Mannheim/Metropolregion Rhein.Neckar. Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 6. Oktober die vom Gemeinderat beschlossene Entsiegelung und Begrünung der Fressgasse im Rahmen des Projekts „FutuRaum“ umsetzen. Ziel der Maßnahme ist es, durch die Umgestaltung von Kurzzeitparkflächen in Grünflächen einen wirksamen Beitrag zur Hitzeprävention in der Innenstadt zu leisten. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte November 2025 andauern.

Im Bereich P7/Q7 ist die Errichtung von zwei Hochbeeten sowie eines Tiefbeets vorgesehen. Darüber hinaus erfolgt die Umwidmung von insgesamt vier Kurzzeitparkplätzen in P5 zugunsten zusätzlicher Begrünung. In Abstimmung mit der Innenstadtwirtschaft wird die Lieferzone in Q5 angepasst. Hier wird ein Kurzzeitparkplatz entfallen, um die Lieferzone zu erweitern. Der bestehende Schwerbehindertenparkplatz wird verlegt.

Während der Bauausführung wird es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen in der Fressgasse kommen. Das Befahren bleibt jedoch durchgehend möglich.

Die entsiegelten Flächen mit einer Gesamtgröße von rund 80 m² werden ökologisch hochwertig mit Sträuchern (u. a. Perückenstrauch), Stauden (z. B. Herbstanemone, Lavendel, Aster) sowie einem Zürgelbaum bepflanzt. Damit leistet das Projekt einen weiteren Beitrag zur Begrünung der Mannheimer Innenstadt und ergänzt bereits bestehende Maßnahmen wie das Aufstellen von Pflanzkübeln.

Die Gesamtkosten der beiden Maßnahmen betragen inklusive der Kosten für Beschilderung und Markierung rund 350.000 Euro.

Quelle Stadt mannheim