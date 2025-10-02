Ludwigshafen – Sperrungen im Bereich Berliner Platz und Wittelsbachplatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten an der neuen Hochstraße Süd und dringenden, kurzfristigen Gleisarbeiten am Wittelsbachplatz kommt es in zwei Phasen im Zeitraum von Samstag, 11. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Oktober 2025, zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Bahn- und Buslinien.

Während der Sperrung des Berliner Platzes wird die Bushaltestelle als Ersatzhaltestelle in die Ludwigstraße verlegt.

Fahrgäste werden gebeten, die zeitgleich stattfindenden Bauarbeiten entlang der Rhein-Haardtbahn zu beachten. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zusammengefasst.

Phase 1 – Sperrung Berliner Platz & Wittelsbachplatz – 11. Oktober bis 19. Oktober

Linie 4/4A

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen LU Hauptbahnhof (abweichend Gleis 1 bzw. 2) und Ludwigstraße

Entfall der Haltestellen Südwest-Stadion, Wittelsbachplatz, Schützenstraße und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße

Linie 6/6A

verkürzter Linienweg von Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf kommend bis Ludwigstraße, ab dort zum Ebertpark

Entfall der Haltestellen Berliner Platz (Bf LU Mitte), Schützenstraße, Wittelsbachplatz, Südwest-Stadion, Stifterstraße, Mundenheim Nord, Am Schwanen, Schillerschule, Hoheneckenstraße, Giulinistraße, Friedensstraße, Brückweg und Rheingönheim Neubruch

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau, Bürgermeister-Kutterer-Straße, LU Hauptbahnhof, Marienkirche, Heinrich-Ries-Halle, LU Klinikum, Ebertpark/Fichtestraße und Ebertpark

Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Ersatzhaltestelle Berliner Platz (Bf LU Mitte) Rheingönheim Neubruch; barrierefreier Umstieg zwischen Bahn und Bus an der Haltestelle Pfalzbau

Schienenersatzverkehr (SEV) Linie 6/6A

Bedienung der Haltestellen Rheingönheim Neubruch, Hauptstraße, Friedensstraße, Giulinistraße, Hoheneckenstraße, Schillerschule, Am Schwanen, Mundenheim Nord, Stifterstraße, Südwest-Stadion, Wittelsbachplatz, Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße und Berliner Platz (Bf LU Mitte) (Ersatzhaltestelle)

Linie 7

verkürzter Linienweg von Oppau Fritz-Haber-Straße kommend bis Ludwigstraße, ab dort über Kaiser-Wilhelm-Straße nach Friesenheim Mitte

Entfall der Haltestellen Berliner Platz (Bf LU Mitte), Schützenstraße, Rottstraße, Amtsgericht, Luitpoldhafen, Wittelsbachplatz und Südwest-Stadion

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau, Bürgermeister-Kutterer-Straße, Schwalbenweg, Sternstraße, Kreuzstraße, Hagellochstraße und Friesenheim Mitte

Linie 10

entfällt

Bedienung des Streckenabschnitts zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Friesenheim Mitte durch Linie 7

Linie X

entfällt

Phase 2 – Sperrung Berliner Platz – 20. Oktober bis 26. Oktober

Linien 4/4A, 7, 10 und X

wie in Phase 1

Linie 6/6A

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Ludwigstraße und Wittelsbachplatz

Entfall der Haltestellen Berliner Platz (Bf LU Mitte) und Schützenstraße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße und Pfalzbau

Linien 74 und 94

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Halbergstraße und Berliner Platz (Bf LU Mitte) (Ersatzhaltestelle)

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Walzmühle

Linien 75, 90 und 95

abweichende Bedienung der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße (in Fahrtrichtung Rheingönheim Neubruch, Notwende/Melm bzw. Maudach Kleestraße) an Steig B

Linie 76 und 97

Umleitung in Fahrtrichtung Maudach Kleestraße bzw. Pfingstweide Londoner Ring zwischen Berliner Platz (Bf LU Mitte) (Ersatzhaltestelle) und Rhein-Galerie

Entfall der Haltestelle Walzmühle

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Ludwigstraße

Linie 77

Entfall der Haltestelle Walzmühle (in Fahrtrichtung Parkinsel)

Linie 96

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße in Fahrtrichtung Rheingönheim Neubruch

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH