Ludwigshafen – Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (01.10.2025), gegen 16:20 Uhr, war ein 45-jähriger Autofahrer auf der Bad-Aussee-Straße in Richtung Horst-Schork-Straße unterwegs und wollte auf Höhe der Endhaltestelle Oppau in eine Parklücke auf der linken Fahrbahnseite einparken. Hierbei missachtete er den Vorrang eines in entgegengesetzter Richtung fahrenden, 41-jährigen Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz