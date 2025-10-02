Ludwigshafen – Förderprogramm zur Begrünung von Gebäuden und Vorgärten in Ludwigshafen verlängert

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Förderprogramm der Stadt zur Begrünung privater
Gebäude und Vorgärten konnte verlängert werden.
Bürger*innen in Ludwigshafen können über das Programm je
nach Maßnahme Zuschüsse bis zu 1.500 Euro erhalten. Alle
Informationen sind auf der städtischen Webseite zu finden unter
www.ludwigshafen.de/standort-mit-zukunft/klima/foerderprogramme.
Förderanträge können auch beim Bereich Umwelt und Klima
abgeholt oder schriftlich angefordert werden: Bismarckstraße
29, 67059 Ludwigshafen, Telefon: 0621 504-3365, E-Mail:
umwelt@ludwigshafen.de. Förderanträge können bis
31. Dezember 2025 gestellt werden oder bis die Fördermittel
erschöpft sind.
Hausfassaden, Dächer, Steingärten und gepflasterte Vorgärten
heizen sich in der Sommersonne stark auf. Sie speichern diese
Wärme und geben sie nachts wieder ab. Im Gegensatz dazu
verbessern begrünte Flächen das Mikroklima rund ums Haus
und sorgen für kühlere Temperaturen. Die geförderten
Maßnahmen sollen einen Beitrag leisten, um Ludwigshafen an
die Folgen des Klimawandels anzupassen. Entsiegelung und
Begrünung haben nicht nur für Kühlung, sondern auch für
Artenvielfalt, Regenwassermanagement und Luftreinhaltung in
dicht besiedelten städtischen Bereichen eine herausragende
Bedeutung.
Das Förderprogramm richtet sich an Mieter*innen und
Eigentümer*innen in Ludwigshafen, die bei Bestandsgebäuden
die Hausfassade, das Dach oder einen versiegelten Vorgarten
begrünen möchten. Bei der Antragsstellung werden der
derzeitige Zustand und das geplante Vorhaben dargestellt. Bis
zu 50 Prozent der Kosten können gefördert werden. Die Mittel
stammen vollständig aus dem Kommunalen Investitions-
programm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes
Rheinland-Pfalz, über das die Stadt über 7,5 Millionen Euro für
insgesamt 17 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte
erhalten hat.
Quelle: Stadt Ludwigshafen