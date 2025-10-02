Ludwigshafen – Förderprogramm zur Begrünung von Gebäuden und Vorgärten in Ludwigshafen verlängert



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Förderprogramm der Stadt zur Begrünung privater

Gebäude und Vorgärten konnte verlängert werden.

Bürger*innen in Ludwigshafen können über das Programm je

nach Maßnahme Zuschüsse bis zu 1.500 Euro erhalten. Alle

Informationen sind auf der städtischen Webseite zu finden unter

www.ludwigshafen.de/standort-mit-zukunft/klima/foerderprogramme.

Förderanträge können auch beim Bereich Umwelt und Klima

abgeholt oder schriftlich angefordert werden: Bismarckstraße

29, 67059 Ludwigshafen, Telefon: 0621 504-3365, E-Mail:

umwelt@ludwigshafen.de. Förderanträge können bis

31. Dezember 2025 gestellt werden oder bis die Fördermittel

erschöpft sind.

Hausfassaden, Dächer, Steingärten und gepflasterte Vorgärten

heizen sich in der Sommersonne stark auf. Sie speichern diese

Wärme und geben sie nachts wieder ab. Im Gegensatz dazu

verbessern begrünte Flächen das Mikroklima rund ums Haus

und sorgen für kühlere Temperaturen. Die geförderten

Maßnahmen sollen einen Beitrag leisten, um Ludwigshafen an

die Folgen des Klimawandels anzupassen. Entsiegelung und

Begrünung haben nicht nur für Kühlung, sondern auch für

Artenvielfalt, Regenwassermanagement und Luftreinhaltung in

dicht besiedelten städtischen Bereichen eine herausragende

Bedeutung.

Das Förderprogramm richtet sich an Mieter*innen und

Eigentümer*innen in Ludwigshafen, die bei Bestandsgebäuden

die Hausfassade, das Dach oder einen versiegelten Vorgarten

begrünen möchten. Bei der Antragsstellung werden der

derzeitige Zustand und das geplante Vorhaben dargestellt. Bis

zu 50 Prozent der Kosten können gefördert werden. Die Mittel

stammen vollständig aus dem Kommunalen Investitions-

programm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes

Rheinland-Pfalz, über das die Stadt über 7,5 Millionen Euro für

insgesamt 17 Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte

erhalten hat.

Quelle: Stadt Ludwigshafen