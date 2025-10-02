Ludwigshafen – Einbruch in der Wredestraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Mann brach am Mittwochmorgen zwischen 06:35 Uhr und 06:43 Uhr in ein Geschäft in der Wredestraße (zwischen Bismarck- und Ludwigstraße) ein. Dort erbeutete er Ware im Wert von knapp 3000 Euro und entkam unerkannt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonst Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz