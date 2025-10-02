Ludwigshafen – Betrunkener Rollerfahrer stürzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (01.10.2025), gegen 20 Uhr, beobachteten Zeugen, wie ein Rollerfahrer von der Edigheimer Straße in die Rosenthalstraße abbog, hierbei das Gleichgewicht verlor und stürzte. Da sie vermuteten, dass der Fahrer betrunken sei, verständigten sie die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeikräfte war der 37-jährige Rollerfahrer noch vor Ort. Er hatte sich bei dem Sturz nicht verletzt, war jedoch erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz