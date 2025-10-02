Limburgerhof – Ohne Führerschein und Schlangenlinien gefahren

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend (01.10.2025) gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt ein auffällig fahrendes Auto zwischen Limburgerhof und Neuhofen gemeldet. Das Auto stellte die Polizei schließlich in Neuhofen auf einem Parkplatz fest. Die vermeintliche Fahrerin saß nicht mehr im Auto. Durch die Angaben der Zeugin konnte die spätere Tatverdächtige an ihrer Wohnadresse angetroffen werden. Im Verlauf der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass diese zum Zeitpunkt der Fahrt unter dem Einfluss von Medikamenten stand, welche die Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Aus diesem Grund wurde der 49-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus besteht gegen die Frau eine Führerscheinsperre seit 2023. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Ein Appell Ihrer Polizei: Bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist ein klarer Kopf gefragt. Drogen und die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Medikamente sind damit nicht vereinbar.

