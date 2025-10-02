Landau – Veranstaltung aus dem Angebot der Gemeindeschwesterplus: Historische Stadtführung für Seniorinnen und Senioren in Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Highlights der Stadt Landau im eigenen Tempo genießen, kurze Wege gehen
und sich zwischendurch auch mal setzen, ohne das Tempo einer gewöhnlichen
Stadtführung mitmachen zu müssen – diese Möglichkeit erhalten Seniorinnen
und Senioren am Mittwoch, 8. Oktober, um 14 Uhr im Rahmen einer auf sie
zugeschnittenen historischen Stadtführung.
In rund zwei Stunden haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich ohne Eile über die Stadt zu informieren.
Die besondere Führung findet im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums des
Beratungsangebotes Gemeindeschwesterplus statt.
„Es ist toll, eine Stadtführung anbieten zu können, die zielgruppenorientiert
gestaltet wurde – besonders für Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut zu
Fuß sind“, erklärt Beigeordnete und Sozialdezernentin Lena Dürphold. „Kurze
Wege und Sitzgelegenheiten sorgen dafür, dass alle die Führung entspannt
genießen können.“ Während des geführten Rundgangs tauchen die
Teilnehmenden in die spannende Vergangenheit von Landau ein und erfahren
allerlei Wissenswertes zur Geschichte der Stadt vom Mittelalter bis zur Neuzeit.
Seit einem Jahrzehnt unterstützt die Fachkraft Gemeindeschwesterplus ältere
Menschen dabei, möglichst lange aktiv, gesund und selbständig im Alltag zu
bleiben. Die Stadtführung ist ein weiterer Baustein, um Teilhabe und
Gemeinschaft zu fördern.
Um vorherige Anmeldung wird gebeten: Claudia Sarter, Fachkraft
Gemeindeschwesterplus, Telefon 01590 4020788, E-Mail: gemeindeschwester.plus@sozialstation-landau.de.
Bildunterschrift: Am Mittwoch, 8. Oktober, sind Seniorinnen und Senioren zu
einer Stadtführung eingeladen. (Quelle: Georg Merkel | Photographie)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz