Landau – Veranstaltung aus dem Angebot der Gemeindeschwesterplus: Historische Stadtführung für Seniorinnen und Senioren in Landau



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Highlights der Stadt Landau im eigenen Tempo genießen, kurze Wege gehen

und sich zwischendurch auch mal setzen, ohne das Tempo einer gewöhnlichen

Stadtführung mitmachen zu müssen – diese Möglichkeit erhalten Seniorinnen

und Senioren am Mittwoch, 8. Oktober, um 14 Uhr im Rahmen einer auf sie

zugeschnittenen historischen Stadtführung.

In rund zwei Stunden haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich ohne Eile über die Stadt zu informieren.

Die besondere Führung findet im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums des

Beratungsangebotes Gemeindeschwesterplus statt.

„Es ist toll, eine Stadtführung anbieten zu können, die zielgruppenorientiert

gestaltet wurde – besonders für Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut zu

Fuß sind“, erklärt Beigeordnete und Sozialdezernentin Lena Dürphold. „Kurze

Wege und Sitzgelegenheiten sorgen dafür, dass alle die Führung entspannt

genießen können.“ Während des geführten Rundgangs tauchen die

Teilnehmenden in die spannende Vergangenheit von Landau ein und erfahren

allerlei Wissenswertes zur Geschichte der Stadt vom Mittelalter bis zur Neuzeit.

Seit einem Jahrzehnt unterstützt die Fachkraft Gemeindeschwesterplus ältere

Menschen dabei, möglichst lange aktiv, gesund und selbständig im Alltag zu

bleiben. Die Stadtführung ist ein weiterer Baustein, um Teilhabe und

Gemeinschaft zu fördern.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten: Claudia Sarter, Fachkraft

Gemeindeschwesterplus, Telefon 01590 4020788, E-Mail: gemeindeschwester.plus@sozialstation-landau.de.

Bildunterschrift: Am Mittwoch, 8. Oktober, sind Seniorinnen und Senioren zu

einer Stadtführung eingeladen. (Quelle: Georg Merkel | Photographie)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz