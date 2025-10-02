Landau – Nachhaltig, schön, funktional: Architektur-Impulse für Landauer Weinberge



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie sieht die Zukunft unserer einzigartigen Weinlandschaft aus? Müssen

landwirtschaftliche Hallen immer grau und funktional sein – oder kann man sie auch

schöner, nachhaltiger und mit mehr Bezug zur Natur gestalten?

Der Dorfgemeinschaftssaal in Landau-Nußdorf öffnete seine Türen jetzt für eine

spannende Präsentation: Architektur-Studierende der Universität Stuttgart zeigten

kreative Entwürfe für neue Produktionshallen und Aussiedlungen in der Weinregion

rund um Landau.

Oberbürgermeister Dominik Geißler, der gemeinsam mit Ortsvorsteher Thorsten

Sögding die Veranstaltung eröffnete, hob die Bedeutung des Themas hervor: „Die

Weinberge in unserer Stadt sind nicht nur wirtschaftliche Grundlage, sondern auch

Teil unserer Lebensqualität und Heimat. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen,

dass neue Bauprojekte praktisch sind und gleichzeitig gut in unsere Landschaft

passen – mit Blick auf Nachhaltigkeit und ein schönes Miteinander von Tradition

und Moderne. Ich bin begeistert, wie die Studierenden mit ihren Ideen genau diesen

Weg aufzeigen und neue Perspektiven für unsere Weinwirtschaft eröffnen.“

Am Institut für Baukonstruktion der Universität Stuttgart haben die Studierenden im

Sommersemester 2025 zukunftsweisende Konzepte für drei Mustergrundstücke in

den Landauer Stadtdörfern Nußdorf und Arzheim entwickelt. Unter Leitung von

Prof. Jens Ludloff und Architekt Patrick Sander entstanden dabei sieben

sehenswerte Entwürfe.

Ideengeber für das Studierenden-Projekt der Uni Stuttgart war der

Dorfentwicklungspartner der Stadt Landau Jochen Blecher.

Das Besondere: Die Arbeiten zeigen, dass funktionale Gebäude im Außenbereich

nicht zwangsläufig schlichte Hallen sein müssen. Stattdessen entstanden vielfältige

Ideen wie ein „Produktionsturm“, der jedem Arbeitsschritt im Weinbau ein eigenes

Geschoss zuordnet.

Wer die spannenden Ideen selbst sehen möchte, sollte sich den Zeitraum 21.

Oktober bis 3. November 2025 vormerken: Dann werden alle Entwürfe in der

Stadtbibliothek Landau ausgestellt. Die Vernissage findet am Dienstag, 21.

Oktober, um 18 Uhr statt.

Bildunterschrift: Architektur-Studierende der Universität Stuttgart zeigten jetzt

kreative Entwürfe für neue Produktionshallen und Aussiedlungen in der Weinregion

rund um Landau. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.