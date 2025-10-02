Landau – Nachhaltig, schön, funktional: Architektur-Impulse für Landauer Weinberge

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie sieht die Zukunft unserer einzigartigen Weinlandschaft aus? Müssen
landwirtschaftliche Hallen immer grau und funktional sein – oder kann man sie auch
schöner, nachhaltiger und mit mehr Bezug zur Natur gestalten?
Der Dorfgemeinschaftssaal in Landau-Nußdorf öffnete seine Türen jetzt für eine
spannende Präsentation: Architektur-Studierende der Universität Stuttgart zeigten
kreative Entwürfe für neue Produktionshallen und Aussiedlungen in der Weinregion
rund um Landau.
Oberbürgermeister Dominik Geißler, der gemeinsam mit Ortsvorsteher Thorsten
Sögding die Veranstaltung eröffnete, hob die Bedeutung des Themas hervor: „Die
Weinberge in unserer Stadt sind nicht nur wirtschaftliche Grundlage, sondern auch
Teil unserer Lebensqualität und Heimat. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen,
dass neue Bauprojekte praktisch sind und gleichzeitig gut in unsere Landschaft
passen – mit Blick auf Nachhaltigkeit und ein schönes Miteinander von Tradition
und Moderne. Ich bin begeistert, wie die Studierenden mit ihren Ideen genau diesen
Weg aufzeigen und neue Perspektiven für unsere Weinwirtschaft eröffnen.“
Am Institut für Baukonstruktion der Universität Stuttgart haben die Studierenden im
Sommersemester 2025 zukunftsweisende Konzepte für drei Mustergrundstücke in
den Landauer Stadtdörfern Nußdorf und Arzheim entwickelt. Unter Leitung von
Prof. Jens Ludloff und Architekt Patrick Sander entstanden dabei sieben
sehenswerte Entwürfe.
Ideengeber für das Studierenden-Projekt der Uni Stuttgart war der
Dorfentwicklungspartner der Stadt Landau Jochen Blecher.
Das Besondere: Die Arbeiten zeigen, dass funktionale Gebäude im Außenbereich
nicht zwangsläufig schlichte Hallen sein müssen. Stattdessen entstanden vielfältige
Ideen wie ein „Produktionsturm“, der jedem Arbeitsschritt im Weinbau ein eigenes
Geschoss zuordnet.
Wer die spannenden Ideen selbst sehen möchte, sollte sich den Zeitraum 21.
Oktober bis 3. November 2025 vormerken: Dann werden alle Entwürfe in der
Stadtbibliothek Landau ausgestellt. Die Vernissage findet am Dienstag, 21.
Oktober, um 18 Uhr statt.
Bildunterschrift: Architektur-Studierende der Universität Stuttgart zeigten jetzt
rund um Landau. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.