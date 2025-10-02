Landau – Jetzt zurückgeben und die nächste Saison sichern: Saatgutrücknahme in der Stadtbibliothek Landau läuft

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Damit es im nächsten Jahr weitergehen kann: Die Stadtbibliothek Landau ruft
alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die sich im Frühjahr mit Saatgut aus
der Stadtbibliothek eingedeckt haben, um es auf dem Balkon oder im Garten
auszusähen, dazu auf, jetzt das aus der Ernte gewonnene Saatgut
zurückzugeben. Die Rückgabe ist noch bis 30. November möglich.
„Es war toll zu sehen, wie gut die Saatgutbibliothek im Frühjahr angenommen
wurde“, sagen Amelie Löhlein und Sabine Schäfer, Leiterinnen der
Stadtbibliothek. „Jetzt hoffen wir darauf, dass noch möglichst viele
Hobbygärtnerinnen und -gärtner auch einen Teil ihres bei der Ernte
gewonnenen Saatguts wieder zu uns zurückbringen, damit die
Saatgutbibliothek im nächsten Frühjahr weiterlaufen kann.“
Und so geht’s: Nach der Ernte sollten die Samen gut getrocknet und beschriftet
abgegeben werden – am besten direkt in der Samentüte, die im Frühjahr
mitgenommen wurde. Hier reicht es aus, lediglich das Erntejahr zu aktualisieren.
Wer eine eigene Tüte verwendet, kann einfach das Etikett der Bibliothek
aufkleben. Die Rückgabe ist ganz unkompliziert im Erdgeschoss der
Stadtbibliothek an der Auskunft möglich. Wichtig ist dabei, dass es sich um
samenfestes Saatgut handelt, das also nicht aus Kreuzungen verschiedener
Sorten stammt, nicht gentechnisch verändert ist und auch keinen geistigen
Eigentumsrechten unterliegt. Zucchini, Gurke und Kürbis sind von der Rückgabe
ausgeschlossen.
Weitere Infos sowie die Möglichkeit, praktische Anleitungen zur
Saatgutgewinnung der einzelnen Sorten als PDF herunterzuladen, gibt es im
Internet unter https://bib.landau.de/Angebote/Angebote-vor-
Ort/Saatgutbibliothek im Bereich Saatgutbibliothek.
Bildunterschrift: Die Rückgabe von Saatgut ist ganz unkompliziert im
Erdgeschoss der Stadtbibliothek an der Auskunft möglich. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.