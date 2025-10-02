Landau – Jetzt zurückgeben und die nächste Saison sichern: Saatgutrücknahme in der Stadtbibliothek Landau läuft



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Damit es im nächsten Jahr weitergehen kann: Die Stadtbibliothek Landau ruft

alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die sich im Frühjahr mit Saatgut aus

der Stadtbibliothek eingedeckt haben, um es auf dem Balkon oder im Garten

auszusähen, dazu auf, jetzt das aus der Ernte gewonnene Saatgut

zurückzugeben. Die Rückgabe ist noch bis 30. November möglich.

„Es war toll zu sehen, wie gut die Saatgutbibliothek im Frühjahr angenommen

wurde“, sagen Amelie Löhlein und Sabine Schäfer, Leiterinnen der

Stadtbibliothek. „Jetzt hoffen wir darauf, dass noch möglichst viele

Hobbygärtnerinnen und -gärtner auch einen Teil ihres bei der Ernte

gewonnenen Saatguts wieder zu uns zurückbringen, damit die

Saatgutbibliothek im nächsten Frühjahr weiterlaufen kann.“

Und so geht’s: Nach der Ernte sollten die Samen gut getrocknet und beschriftet

abgegeben werden – am besten direkt in der Samentüte, die im Frühjahr

mitgenommen wurde. Hier reicht es aus, lediglich das Erntejahr zu aktualisieren.

Wer eine eigene Tüte verwendet, kann einfach das Etikett der Bibliothek

aufkleben. Die Rückgabe ist ganz unkompliziert im Erdgeschoss der

Stadtbibliothek an der Auskunft möglich. Wichtig ist dabei, dass es sich um

samenfestes Saatgut handelt, das also nicht aus Kreuzungen verschiedener

Sorten stammt, nicht gentechnisch verändert ist und auch keinen geistigen

Eigentumsrechten unterliegt. Zucchini, Gurke und Kürbis sind von der Rückgabe

ausgeschlossen.

Weitere Infos sowie die Möglichkeit, praktische Anleitungen zur

Saatgutgewinnung der einzelnen Sorten als PDF herunterzuladen, gibt es im

Internet unter https://bib.landau.de/Angebote/Angebote-vor-

Ort/Saatgutbibliothek im Bereich Saatgutbibliothek.

Bildunterschrift: Die Rückgabe von Saatgut ist ganz unkompliziert im

Erdgeschoss der Stadtbibliothek an der Auskunft möglich. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.