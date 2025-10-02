Heidelberg – Schwimmen lernen in den Herbstferien – Kostenfreie Kurse für Kinder ab acht Jahren im Hallenbad Hasenleiser – Jetzt anmelden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Heidelberger Kinder ab acht Jahren werden seitens des Sportkreises Heidelberg in den Herbstferien kostenfreie Schwimmkurse angeboten: Diese finden von Montag, 27. Oktober, bis einschließlich Freitag, 31. Oktober 2025, täglich im Hallenbad Hasenleiser, Baden-Badener-Straße 14, statt. Das Angebot richtet sich an Kinder aus Heidelberg, die noch nicht schwimmen können und noch kein Seepferdchen-Niveau erreicht haben. Die einzelnen Kurse starten unter Anleitung von ausgebildeten Trainerinnen und Trainern täglich um 9, 10, 11 und 12 Uhr. Jede Kurseinheit im Wasser ist 45 Minuten lang. Die verbindliche Anmeldung zu den Schwimmkursen ist ab sofort online unter www.sportkreis-heidelberg.de möglich.

Eine Gruppe umfasst bis zu acht Kinder und wird von zwei qualifizierten Schwimmtrainerinnen oder Schwimmtrainern angeleitet. So wird eine enge Betreuung der Kinder gewährleistet. Die regelmäßige Teilnahme ist Voraussetzung für den Lernerfolg des Kindes. Kursziel ist, dass die Kinder sich sicherer über Wasser halten können. Dies wird überwiegend durch die Schwimmhilfen Brett und Schwimmnudel vermittelt. Sobald eine sichere Wasserbewältigung gewährleistet werden kann, werden die Kinder an das Seepferdchen-Niveau herangeführt.

Angebot von Sportkreis, Stadt, Stadtwerke und ISSW

Die kostenlosen Schwimmkurse sind ein gemeinsames Angebot des Sportkreises Heidelberg, der Stadt Heidelberg, der Stadtwerke Heidelberg und des Instituts für Sport und Sportwissenschaft Heidelberg (ISSW). Das Projekt wird möglich durch die finanzielle Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung.

Fragen zu den Schwimmkursen in den Herbstferien beantwortet Daniela Pfeuti vom Sportkreis Heidelberg unter Telefon 0178 6917261 oder per E-Mail an schwimmen@sportkreis-heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg