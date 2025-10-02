Heidelberg – Infos für Heidelberger Eltern mit Neugeborenen – Online-Veranstaltung am 13. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Familienbüro der Stadt Heidelberg lädt am Montag, 13. Oktober 2025, um 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Willkommen im Leben! – Informationen für Eltern mit Neugeborenen in Heidelberg“ ein. Die Veranstaltung findet online via MS Teams statt und richtet sich an Familien mit Neugeborenen, die in Heidelberg wohnen. Mitarbeiterinnen der Stadt Heidelberg stellen das Familienbüro vor, informieren über familienfreundliche Angebote in der Stadt und gehen individuell auf Fragen zur neuen Lebenssituation ein. Das Team der Zentralen Vormerkung für Kita-Plätze beantwortet Fragen zum Thema Kinderbetreuung und zum Anmeldevorgang für einen Kitaplatz.

Anmeldungen sind bis zum 13. Oktober 2025, 12 Uhr, per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de möglich. Der Link zur Veranstaltung wird am Tag der Veranstaltung per E-Mail verschickt. Alle teilnehmenden Familien erhalten außerdem im Nachgang ein Baby-Begrüßungspaket per Post.

Wer am 13. Oktober 2025 nicht dabei sein kann, hat die Gelegenheit zur Teilnahme an der nächsten Infoveranstaltung am Mittwoch, 26. November 2025, in den Räumlichkeiten des Stadtteilvereins Boxberg, Boxbergring 14a.

Kontakt: Familienbüro Heidelberg, Yvonne Spiller, Natalia Stein, Plöck 2a, 69117 Heidelberg, Telefon 06221 58-37888, E-Mail familienoffensive@heidelberg.de, www.heidelberg.de/baby.

