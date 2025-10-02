Heidelberg – Grünpflegearbeiten in Ziegelhausen – Kurzzeitige Sperrungen vom 6. bis 11. Oktober 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg lässt von Montag, 6. Oktober, bis Samstag, 11. Oktober 2025, in verschiedenen Einfahrtsbereichen und auf bepflanzten Verkehrsinseln in Ziegelhausen Grünpflegearbeiten durchführen. Dafür wird jeweils ein Teil der Fahrbahn mit Leitkegeln abgesperrt. Die Arbeiten erfolgen ausschließlich in den verkehrsarmen Zeiten von 9 bis 15 Uhr. Verkehrsteilnehmende werden um besondere Aufmerksamkeit gebeten.

Betroffen sind folgende Bereiche:

• Ziegelhausen Brücke

• Einfahrt in der Neckarhelle

• Umgehungsstraße Kleingemünder Straße

• Peterstaler Straße

Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis für mögliche Einschränkungen.

Quelle: Stadt Heidelberg