Germersheim – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

„Die Küchenpartie mit peb – Zusammen, lecker, kochen“

Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche. Beginn: Montag, 13. Oktober 2025, 9.00 bis 12.00 Uhr, Kursende: 23. Oktober 2025, Kursdauer: 8 Termine, Montag bis Donnerstag, Teilnahmegebühr: 23 Euro/Person.

„Kühlen Kopf bewahren in Konfliktsituationen“

Veranstaltung mit Udo Brunner, Germersheim, An der Hexenbrücke 1, Feuerwehrhaus.

Beginn: Samstag, 18. Oktober 2025, 9.00 bis 17.00 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, kostenfrei.

„Feldenkraismethode® – Kurs A“

Veranstaltung mit Katharina Gayer, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Samstag, 18. Oktober 2025, 10.00 bis 16.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 52 Euro/Person.

„Haltung und Bewegung – am Vormittag – Kurs B“

Veranstaltung mit Traudel Bauer, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Montag, 20. Oktober 2025, 10.00 bis 11.00 Uhr, Kursende: 8. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 40 Euro/Person.

„Relaxing Art“

Veranstaltung mit Susanne Leingang, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Samstag, 25. Oktober 2025, 10.00 bis 12.15 Uhr, Kursende: 25. Oktober 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 15 Euro/Person.

„Deutsch A1.1 – für Anfänger/Anfängerinnen“

Veranstaltung mit Mehrnush Ghasemi, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Montag, 27. Oktober 2025, 9.30 bis 11.45 Uhr, Kursende: 15. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 84 Euro/Person.

„Yoga für Späteinsteigende – Kurs B“

Veranstaltung mit Belinda Spitz-Jöst, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Montag, 27. Oktober 2025, 16.00 bis 17.30 Uhr, Kursende: 8. Dezember 2025, Kursdauer: 7 Termine, Teilnahmegebühr: 49 Euro/Person.

„Computerkurs für Anfängerinnen/Anfänger – Kurs B“

Veranstaltung mit Gerald Kessing, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.01. Beginn: Montag, 27. Oktober 2025, 18.00 bis 21.00 Uhr, Kursende: 1. Dezember 2025, Kursdauer: 6 Termine, Teilnahmegebühr: 117 Euro/Person.

„WORD 2019 (Textverarbeitung) – Kurs B“

Veranstaltung mit Gerald Kessing, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.01. Beginn: Dienstag, 28. Oktober 2025, 18.00 bis 21.00 Uhr, Kursende: 16. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 162 Euro/Person.

„Nähen und Schneidern – für Anfänger/Anfängerinnen und Fortgeschrittene- B“

Veranstaltung mit Dagmar Palluch, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Dienstag, 28. Oktober 2025, 18.30 bis 21.30 Uhr, Kursende: 25. November 2025, Kursdauer: 5 Termine, Teilnahmegebühr: 62 Euro/Person.

„Vorbereitungskurs Berufsreife (Hauptschulabschluss)“

Veranstaltung mit Katja Nepf, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.02. Beginn: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 17.30 bis 20.45 Uhr, Kursende: 18. Juni 2026, Kursdauer: 82 Termine, montags, mittwochs, donnerstags (bei Bedarf samstags von 9 bis12:15 Uhr), Teilnahmegebühr: 316 Euro/Person.

„EXCEL 2019 (Tabellenkalkulation) – Kurs B“

Veranstaltung mit Gerald Kessing, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.01. Beginn: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 18.00 bis 21.00 Uhr, Kursende: 17. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 170 Euro/Person.

„Handhabung eines Feuerlöschers – Sicherheit mit Köpfchen und Praxis“

Veranstaltung mit Marco Zauner, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 18.30 bis 20.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 38 Euro/Person.

„Kennen Sie Ihren CO2-Fußabdruck? – Vortrag“

Veranstaltung mit Peter Hasbach, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Donnerstag, 30. Oktober 2025, 18.00 bis 19.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 8 Euro/Person.

„Deutsch A1.1 – für Anfänger/Anfängerinnen“

Veranstaltung mit Tabea Zielinska, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.02. Beginn: Freitag, 31. Oktober 2025, 9.30 bis 11.00 Uhr, Kursende: 19. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 40 Euro/Person.

„Arabische Gerichte und Desserts“

Veranstaltung mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche. Beginn: Freitag, 31. Oktober 2025, 18.00 bis 22.00 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 37 Euro/Person.

„Deutsch Sprachprüfungszertifikat A1 von telc“

Sprachprüfung, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.06. Beginn: Samstag, 13. Dezember 2025, 9.00 bis 16.00 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 135 Euro/Person. Anmeldeschluss: 31. Oktober 2025

„Deutsch Sprachprüfungszertifikat A2 von telc“

Sprachprüfung, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Samstag, 13. Dezember 2025, 9.00 bis 16.00 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 145 Euro/Person. Anmeldeschluss: 31. Oktober 2025

„Deutsch Sprachprüfungszertifikat B1 von telc“

Sprachprüfung mit Christina Schöfer, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Sonntag, 14. Dezember 2025, 9.00 bis 16.00 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 190 Euro/Person. Anmeldeschluss: 31. Oktober 2025

„Deutsch Sprachprüfungszertifikat B2 von telc“

Sprachprüfung mit Christina Schöfer, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.06. Beginn: Sonntag, 14. Dezember 2025, 9.00 bis 16.00 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 200 Euro/Person. Anmeldeschluss: 31. Oktober 2025

„Deutsch Sprachprüfungszertifikat C1 von telc“

Sprachprüfung mit Christina Schöfer, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.04. Beginn: Sonntag, 14. Dezember 2025, 9.00 bis 16.00 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 250 Euro/Person. Anmeldeschluss: 31. Oktober 2025

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de oder persönlich bei der „offenen Sprechstunde“, jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr in Germersheim, in der Stadtverwaltung, Kolpingplatz 3, Raum 307.

Quelle: Stadt Germersheim