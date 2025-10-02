Bensheim – Präzision, Komfort und Patientensicherheit dank robotergestütztem Röntgen



Bensheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der neue Multitom Rax am HGH Bensheim bietet

hochmoderne Möglichkeiten für orthopädische Patienten

Als erstes Krankenhaus der Region setzt das Heilig-Geist Hospital

Bensheim mit einem Röntgensystem nach neuestem Stand der

Technik einen wichtigen Meilenstein: Am 29. September 2025 wurde

hier der robotergestützte „Multitom Rax“ von Siemens Healthineers in

Betrieb genommen und damit Diagnostik und Behandlung

orthopädischer Krankheitsbilder auf eine ganz neue Stufe gehoben –

bei deutlicher Erhöhung von Patientenkomfort und -sicherheit.

„Zum einen bietet das Multitom Rax beispiellose Flexibilität in der

automatischen Positionierung von Strahler und Detektor, sprich:

Umlagerungen der Patienten können damit minimiert und die Untersuchung

deutlich patientenfreundlicher gestaltet werden“, erklärt Michael Wellhöfer

von Siemens Healthineers, denn: „Dank seiner einzigartigen Twin-Robotic-

Technologie können neben den Routine-Röntgenaufnahmen auch

weiterführende Spezialuntersuchungen unter Durchleuchtung,

dosisoptimierte Ganzkörperscans sowie 3D-Scans erstellt werden – sei es

im Sitzen, Liegen oder Stehen.“

Durch die präzisen 3D-Aufnahmen in Echtzeit von Wirbelsäule den

Extremitäten wie Ellenbogen-, Hand-, Knie- und Sprunggelenk können

beispielsweise bereits feinste Haarrisse im Knochen abgebildet werden,

was bei konventionellen 2D-Röntgenbildern teilweise nicht sichtbar ist und

deshalb in einigen Fällen ein zusätzliches CT erforderlich macht. Nicht so

beim Multitom Rax: Die beiden Roboterarme weisen jeweils fünf

Freiheitsgrade auf und können sich exakt der Patientenposition anpassen:

„Das Multitom Rax bewegt sich um den Patienten statt wie sonst

andersherum. Neben der Positionierungsfreiheit ermöglicht dies auch einen

barrierefreien 360 Grad-Zugang“, so Dr. Dr. Daniel Rupp, Chefarzt der

Radiologie in Bensheim. Dies kommt nicht nur Patienten in besonders

herausfordernden Situationen und Fachbereichen wie der Notfallmedizin

und Unfallchirurgie zugute, sondern ebenso der Wirbelsäulenchirurgie,

Neurochirurgie oder Endoprothetik. „Röntgen und Schnittbilddiagnostik

können bei minimaler Strahlenbelastung in einem Raum an einem System

gemacht werden, ohne dass der Patient den Untersuchungsraum verlassen

muss. Dies erleichtert auch die Arbeitsabläufe innerhalb des Hauses.“

Die Bedienung ist dabei denkbar einfach: Mithilfe einer Fernbedienung

fahren die Roboterarme vollautomatisiert um den Patienten. „Wir sprechen

über eine deutlich erhöhte Effizienz aller Abläufe – das Multitom Rax

ermöglicht eine reibungslose Diagnostik und Behandlung, und verkürzt

gleichzeitig nervenaufreibende Wartezeiten für die Patienten– bei deutlich

höherer Sicherheit und Komfort“, so Michael Wellhöfer weiter. „Mit der

Installation eines robotergestützten, hoch-automatisierten Röntgen-Systems

unterstreicht das Heilig-Geist Hospital Bensheim sein Engagement für eine

moderne und patientenorientierte Medizin.“

Das bestätigt man auch am HGH: „Wir alle freuen uns riesig, den

orthopädischen Patienten der Region auf diesem Wege eine

zukunftsweisende Röntgentechnologie zur Verfügung zu stellen, egal ob

nach einem Unfall, beim Bandscheibenvorfall oder der Notwendigkeit eines

Kunstgelenks. Die ergänzenden Möglichkeiten, die dieses hochmodernen

Röntgensystem bietet, in der täglichen Praxis zu nutzen, ist für alle

orthopädischen Fachbereiche am HGH und vor allem ihre Patienten von

unschätzbarem Wert!“

Quelle: Heilig-Geist Hospital GmbH & Co. KG