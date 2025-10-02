Bensheim – Präzision, Komfort und Patientensicherheit dank robotergestütztem Röntgen

Bensheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der neue Multitom Rax am HGH Bensheim bietet
hochmoderne Möglichkeiten für orthopädische Patienten
Als erstes Krankenhaus der Region setzt das Heilig-Geist Hospital
Bensheim mit einem Röntgensystem nach neuestem Stand der
Technik einen wichtigen Meilenstein: Am 29. September 2025 wurde
hier der robotergestützte „Multitom Rax“ von Siemens Healthineers in
Betrieb genommen und damit Diagnostik und Behandlung
orthopädischer Krankheitsbilder auf eine ganz neue Stufe gehoben –
bei deutlicher Erhöhung von Patientenkomfort und -sicherheit.
„Zum einen bietet das Multitom Rax beispiellose Flexibilität in der
automatischen Positionierung von Strahler und Detektor, sprich:
Umlagerungen der Patienten können damit minimiert und die Untersuchung
deutlich patientenfreundlicher gestaltet werden“, erklärt Michael Wellhöfer
von Siemens Healthineers, denn: „Dank seiner einzigartigen Twin-Robotic-
Technologie können neben den Routine-Röntgenaufnahmen auch
weiterführende Spezialuntersuchungen unter Durchleuchtung,
dosisoptimierte Ganzkörperscans sowie 3D-Scans erstellt werden – sei es
im Sitzen, Liegen oder Stehen.“
Durch die präzisen 3D-Aufnahmen in Echtzeit von Wirbelsäule den
Extremitäten wie Ellenbogen-, Hand-, Knie- und Sprunggelenk können
beispielsweise bereits feinste Haarrisse im Knochen abgebildet werden,
was bei konventionellen 2D-Röntgenbildern teilweise nicht sichtbar ist und
deshalb in einigen Fällen ein zusätzliches CT erforderlich macht. Nicht so
beim Multitom Rax: Die beiden Roboterarme weisen jeweils fünf
Freiheitsgrade auf und können sich exakt der Patientenposition anpassen:
„Das Multitom Rax bewegt sich um den Patienten statt wie sonst
andersherum. Neben der Positionierungsfreiheit ermöglicht dies auch einen
barrierefreien 360 Grad-Zugang“, so Dr. Dr. Daniel Rupp, Chefarzt der
Radiologie in Bensheim. Dies kommt nicht nur Patienten in besonders
herausfordernden Situationen und Fachbereichen wie der Notfallmedizin
und Unfallchirurgie zugute, sondern ebenso der Wirbelsäulenchirurgie,
Neurochirurgie oder Endoprothetik. „Röntgen und Schnittbilddiagnostik
können bei minimaler Strahlenbelastung in einem Raum an einem System
gemacht werden, ohne dass der Patient den Untersuchungsraum verlassen
muss. Dies erleichtert auch die Arbeitsabläufe innerhalb des Hauses.“
Die Bedienung ist dabei denkbar einfach: Mithilfe einer Fernbedienung
fahren die Roboterarme vollautomatisiert um den Patienten. „Wir sprechen
über eine deutlich erhöhte Effizienz aller Abläufe – das Multitom Rax
ermöglicht eine reibungslose Diagnostik und Behandlung, und verkürzt
gleichzeitig nervenaufreibende Wartezeiten für die Patienten– bei deutlich
höherer Sicherheit und Komfort“, so Michael Wellhöfer weiter. „Mit der
Installation eines robotergestützten, hoch-automatisierten Röntgen-Systems
unterstreicht das Heilig-Geist Hospital Bensheim sein Engagement für eine
moderne und patientenorientierte Medizin.“
Das bestätigt man auch am HGH: „Wir alle freuen uns riesig, den
orthopädischen Patienten der Region auf diesem Wege eine
zukunftsweisende Röntgentechnologie zur Verfügung zu stellen, egal ob
nach einem Unfall, beim Bandscheibenvorfall oder der Notwendigkeit eines
Kunstgelenks. Die ergänzenden Möglichkeiten, die dieses hochmodernen
Röntgensystem bietet, in der täglichen Praxis zu nutzen, ist für alle
orthopädischen Fachbereiche am HGH und vor allem ihre Patienten von
unschätzbarem Wert!“
