Bad Dürkheim – Romance Scam – Vermögensschaden verhindert

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, dem 30.09.2025, konnte in Bad Dürkheim ein größerer Vermögensschaden zum Nachteil einer 62-jährigen Frau durch einen aufmerksamen Mitarbeiter der Sparkasse Rhein-Haardt verhindert werden. Der Mitarbeiter informierte die Polizei Bad Dürkheim darüber, dass eine Kundin möglicherweise Opfer der Masche „Romance-Scam“ wurde. Die Frau wollte zunächst einen hohen Geldbetrag an ein Konto im Ausland überweisen, ignorierte jedoch jegliche Warnhinweise der Bank und bestand stattdessen auf eine Barauszahlung des Betrags, um diesen dann über einen bekannten Geldtransfer-Anbieter an besagtes Konto zu überweisen. Die Kundin konnte durch Beamte der Polizei Bad Dürkheim in der Bank angetroffen und mit Unterstützung des zuständigen Fachkommissariats der Kriminalinspektion Neustadt davon überzeugt werden, dass sie Opfer eines versuchten Betruges ist. Das Geld sollte an einen ausländischen Staatsangehörigen überwiesen werden, der sich in einer angeblichen Notlage befand.

Als Romance Scam oder Love Scam bezeichnet man eine Betrugsmasche im Internet, bei der Täter durch die Verwendung von gefälschten Profilen in sozialen Medien oder auf Dating-Plattformen eine persönliche Beziehung lediglich vortäuschen, um daraus betrügerischen (überwiegend finanziellen) Nutzen zu ziehen. Nähere Informationen hierzu gibt es auf der Homepage der Polizeiberatung (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/). Bitte wenden Sie sich in Verdachtsfällen direkt an die örtliche Polizeidienststelle.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße