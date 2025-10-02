Bad Bergzabern – Verkehrsunfallflucht in Engstelle in der Kurtalstraße

Bad Bergzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 01.10.25 kam es gegen 13:10 Uhr in Höhe der Kurtalstraße 56 in Bad Bergzabern zu einem Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. An einer Engstelle hätte der stadtauswärts fahrende Pkw (grauer Skoda Yeti) dem bereits in der Engstelle befindlichen Lkw den Vorrang gewähren müssen. Da er dies nicht tat, beschädigte der Pkw zum einen den begegnenden Lkw, zum anderen auch die beiden an seiner Fahrbahnseite geparkten Pkw. Im Anschluss an den Zusammenstoß setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Bad Bergzabern bittet Zeugen um Hinweise zu dem genannten grauen Skoda Yeti.
Quelle: Polizeiinspektion Bad Bergzabern