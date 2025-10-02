Altrip – Zigarettenautomaten aufgebrochen – Hinweise gesucht

Altrip/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von Dienstag (30.09.2025) bis Donnerstagmorgen (02.10.2025) brachen bislang unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten im Bereich der Fähre auf. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt