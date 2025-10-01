Wörth – Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Goldmünzen im Wert von über 100.000 Euro

Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstag (30.09.2025), gegen 12:15 Uhr, erhielt eine Seniorin aus Wörth einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Mitarbeiter des Landeskriminalamtes ausgab. Der Anrufer teilte mit, dass der Mann der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Der Mann befinde sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam und könne nur durch Zahlung einer hohen Kaution entlassen werden. Gegen 13:50 Uhr übergab die Seniorin auf dem Parkplatz des Hallenbades in Wörth (Mozartstraße) einem unbekannten jungen Mann eine Tasche mit Bargeld und Goldmünzen im Wert von über 100.000 Euro. Der Abholer wird, wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 22 und 28 Jahre alt, dunkles kurzes Haar, helle Haut, auffällige dunkle und dichte Augenbrauen. Er war bekleidet mit einem dunklem Langarmshirt oder mit einem dunklen Kapuzenpullover mit heller Aufschrift „Polizei“ im Brustbereich.

Wer war gegen 13:50 Uhr im Bereich des Hallenbades unterwegs und hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem gesuchten Mann geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.