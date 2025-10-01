Schriesheim – Einbrecher hatten es auf Profi-Kaffeemaschine abgesehen

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh in ein Café an der Straße Aussiedlerhof ein. Die Täterschaft montiert die dortige Profi-Siebträgermaschine des Herstellers WMF ab. Neben dieser wurden auch Tassen, Milchkännchen und Reinigungsmittel gestohlen. Wie genau die Täterschaft ins Innere des Gebäudes gelangte, ist noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen in diesem Bereich, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.
