Mannheim – Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der #A6

Mannheim/BAB 6/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der BAB 6 bei Mannheim.

Ein 21-jähriger Mann war gegen 7.40 Uhr mit seinem Nissan auf dem linken Fahrstreifen der BAB 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim musste ein voranfahrender 64-jähriger Mann seinen Audi aufgrund der Verkehrslage abbremsen. Dies realisierte der 21-Jährige zu spät und fuhr dem Audi hinten auf.

Die beiden Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Da der Nissan während der Unfallaufnahme zu qualmen begann, wurde die Berufsfeuerwehr Mannheim? zur Unterstützung an der Unfallstelle hinzugezogen, welche daraufhin die Batterie abklemmte. Zu einem Brandgeschehen kam es nicht.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren der linke und rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 5 Kilometern Länge.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.