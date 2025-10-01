Mannheim – Mehrere Autoreifen zerstochen – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Im Zeitraum von Montagabend gegen 20:30 Uhr und Dienstagfrüh gegen 06:20 Uhr wurden im Stadtteil Neckarau von einer bislang unbekannten Täterschaft mehrere Autoreifen an einem Audi sowie einem Toyota zerstochen.

Der Besitzer der beiden Fahrzeuge parkte diese in der Friedelsheimer Straße auf einem Parkplatz und stellte bei seiner Rückkehr am Dienstagmorgen fest, dass jeweils alle vier Autoreifen zerstochen worden waren. Die Höhe des dadurch entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei knapp 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.