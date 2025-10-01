  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – Kleines Tier- große Gefahr: Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Mannheim weiter aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Kleines Tier- große Gefahr:Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Mannheim weiter aus. Der Vortrag informiert über Schutzmaßnahmen und gibt praktische Tipps.
Sie ist kleiner als eine Cent-Münze, ihre Ausbreitung hat aber enorme Tragweite: Seit 2022 ist die Asiatische Tigermücke auch in Mannheim heimisch. Die tagaktive Stechmücke mit auffälliger schwarzer und weißer Färbung und aggressivem Stechverhalten verursacht nicht nur lästige Stiche, sondern kann zudem Krankheitserreger wie Dengue-, Chikungunya- oder
West-Nil-Viren übertragen – insgesamt sind es über 20 verschiedenen Viren.
Die aktuelle Herbstzeit ist geeignet, um sinnvolle Vorkehrungen vor dem Winter zu treffen, damit sich die Mücke nicht weiter ausbreitet. Gerade im privaten Umfeld, auf Balkonen, in Gärten und vor Wohnung oder Haus gibt es Möglichkeiten, aktiv zu werden. Dazu bietet die Abendakademie am 7. Oktober um 18:30 einen Vortrag im Foyer an, der über Schutzmaß-
nahmen berichtet, aber auch Raum für Fragen und Austausch bietet.
Referentin des Abends ist Dr. Nina Löbs, Biologin und Expertin für invasive Stechmücken. Sie ist Expertin auf dem Gebiet und berät seit 2024 Gesundheitsämter, Kommunen und Bürger im Auftrag der Kommunen und Bürgerinnen im Auftrag der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (KABS) zum Thema Asiatische Tigermücke.
Auf einen Blick:
Die Asiatische Tigermücke und wie man sie in Schach halten kann
Freitag, 07.10.2025
18:30-20:00 Uhr, Foyer der Abendakademie
Eintritt frei – wir bitten für bessere Planung um Anmeldung unter:
Sabrin Volz, Tel. 1076-105, s.volz@abendakademie-mannheim.de

Quelle:
Mannheimer Abendakademie ▪ U 1, 16 – 19 ▪ 68161 Mannheim
Foto: Tigermücke AdobeStock_898183446_Copyright YONG.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
