Mannheim – Europäische Architekturtage 2025 – Baukultur in Mannheim erleben

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Europäische Architekturhaus Oberrhein (EA) lädt im Oktober 2025 zu den Europäischen Architekturtagen ein – dem größten grenzüberschreitenden Architekturfestival zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Das Festival feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum unter dem Motto „Leben und Wohnen am Oberrhein 2000–2025″. Vom 1. bis 26. Oktober 2025 sind mehr als 150 Veranstaltungen geplant, die von Basel über Mulhouse, Freiburg, Offenburg, Straßburg und Karlsruhe bis nach Mannheim reichen.

Das Programm reicht von Ausstellungen über Stadtspaziergänge bis hin zu Vorträgen, Exkursionen und Baustellenführungen. Auch Mannheim ist mit fünf Veranstaltungen vertreten und bringt sich aktiv ein – mit vier Führungen und einem Vortrag. Dabei werden sowohl historische Bauwerke als auch aktuelle städtebauliche Entwicklungen vorgestellt.

„Die Architekturtage sind eine hervorragende Gelegenheit, Mannheim aus einer neuen Perspektive kennenzulernen und sich über aktuelle Baukultur auszutauschen“, sagt der für Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Folgendes Programm wird in Mannheim geboten:

50 Jahre Multihalle: Führung durch die größten freitragenden Holzgitterschalenkonstruktion der Welt am Dienstag, 7. Oktober 2025, von 16.30 bis 17.30 Uhr. Treffpunkt ist am Eingang am Neuen Messplatz, Max-Joseph-Straße 64, 68169 Mannheim. Die Teilnahme ist frei.

U-Halle: Führung durch die Impulsgeberin für Bauen im Bestand (Staatspreis Baukultur 2024) am Donnerstag, 9. Oktober 2025, von 16 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Restaurant APERO an der U-Halle, Völklinger Achse, Sparkassenallee 10, 68259 Mannheim. Die Teilnahme ist frei.

Quartier statt Kaserne auf SPINELLI: Führung zum nachhaltigen Anspruch im Spinelli Areal am Donnerstag, 9. Oktober 2025, von 17.15 bis 18.45 Uhr. Treffpunkt ist am Chisinauer Platz, 68309 Mannheim. Die Teilnahme ist frei.

Nationaltheater Mannheim: Führung durch die Sanierung einer Ikone am Freitag, 10. Oktober 2025, von 15.30 bis 17.30 Uhr. Treffpunkt ist am Nationaltheater Mannheim, Baubude Ecke Friedrichsring / Goetheplatz, 68161 Mannheim. Die Teilnahme frei, eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich unter www.nationaltheater-mannheim.de/spielplan/fuehrung-baustelle-spielhaus/3824/ bzw. nationaltheater.kasse@mannheim.de.

Holz als Baustoff: Vortrag über die technikhistorischen Aspekte des Holzbaus in Mannheim am Mittwoch, 15. Oktober 2025, von 18 bis 19 Uhr im MARCHIVUM, Archivplatz 1, 68169 Mannheim. Die Teilnahme frei.

Stadthaus Mannheim: Führung durch einen Symbolbau der Postmoderne am Freitag, 17. Oktober 2025, von 17 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist am Stadthaus N1, Empore am Paradeplatz, N1,1, 68161 Mannheim, die Teilnahme ist frei.

Mehr Infos und das Gesamtprogramm finden sich auf der offiziellen Webseite:www.m-ea.eu/de/die-architekturtage

Quelle Stadt Mannheim

Foto:Ben van Skyhawk