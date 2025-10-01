Ludwigshafen – OB-Stichwahl am 12.Oktober

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.OB-Stichwahl am 12. Oktober: Ergebnispräsentation im Wilhelm-Hack-Museum
Alle Interessierten, die sich über den Ausgang der OB-Stichwahl am 12. Oktober 2025 informieren möchten, lädt die Stadtverwaltung am Wahlsonntag, 12. Oktober, ab 18 Uhr ins Wilhelm-Hack-Museum, Berliner Straße 23, ein. Besucher*innen können dort den jeweiligen Stand der Auszählung in den 144 Stimmbezirken verfolgen. Für Bewirtung ist gesorgt. Die Ergebnispräsentation wird als Livestream außerdem über
www.youtube.com/StadtLudwigshafen im Internet übertragen. Die Verlinkung zum Youtube-Kanal findet sich am Wahlabend auch auf der www.ludwigshafen.de. Auf www.ludwigshafen.de können sich Interessierte am Wahlsonntag ab 18 Uhr auch fortlaufend über den Stand der Auszählung und das vorläufige amtliche Endergebnis der Stichwahl zur OB-Wahl informieren. Informationen gibt es auch auf den Social Media-Kanälen der Stadt:
