Ludwigshafen – Grün statt Grau – Dach und Fassade klimagerecht begrünen – Ein Web-Seminar der Verbraucherzentrale

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Vortrag dreht sich alles ums Grün am Haus. Nach einem kurzen Einblick in die Folgen der Klimakrise geht es um die Anpassung an die zunehmende Hitze im Wohnumfeld. Welche Wirkung hat hier eine Fassaden- bzw. Dachbegrünung? Was gilt es zu beachten? Kann jedes Haus begrünt werden und wie sieht es mit dem Pflegeaufwand aus? Dies und mehr zeigt der Vortrag zur Hausbegrünung.

Das Web-Seminar findet am Dienstag, den 14. Oktober, um 18:00 Uhr statt und dauert ca. eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich auf www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden.

Um teilnehmen zu können, werden ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser werden Mozilla Firefox oder Google Chrome empfohlen – bei anderen Browsern ist die Funktionalität im Web-Seminar eingeschränkt.

