01.10.2025, 14:09 Uhr

Limburgerhof – Polizei meldet zwei Einbrüche in einer Nacht – Hinweise gesucht

Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag (30.09.2025) kam es in Limburgerhof gleich zu zwei Einbrüchen in der Speyerer Straße. Am frühen Morgen gegen 03:45 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Sanitätshaus eingebrochen und entwendeten einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Anhand von Videoaufzeichnungen kann eine Person wie folgt beschrieben werden: – Ca. 1,75cm groß – Weißer Overall – Weiße New Balance Schuhe – Handschuhe und Stirnlampe In derselben Nacht wurde in eine Werkstatt in unmittelbarer Nähe zum Sanitätshaus eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde hier nichts entwendet. Hinweise auf einen Täter bestehen zurzeit nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass die beiden Einbrüche durch dieselben Täter begangen wurden. In beiden Fällen nimmt die Polizei Schifferstadt Hinweise unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

